BMW i dorëzohet kërkesave të klientëve - M2 me sistemin xDrive
BMW ka marrë një vendim që dikur do të dukej i pamundur për një model të serisë M: M2 tani është i disponueshëm edhe me sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat (xDrive). Për shumë vite, M2 ishte simbol i veturës sportive me tërheqje vetëm në rrotat e pasme, por kërkesat e klientëve ndryshuan.
Arsyeja kryesore për këtë ndryshim lidhet me kërkesën e blerësve, veçanërisht në tregjet ku kushtet e motit janë më të vështira. Klientët në zona me dimra të ashpër, si disa pjesë të SHBA-së dhe Zvicra, kërkonin një M2 që mund të përdorej gjatë gjithë vitit me më shumë siguri dhe stabilitet.
BMW nuk ka hequr dorë nga karakteri sportiv i modelit. Sistemi M xDrive mund të shpërndajë fuqinë mes boshteve të përparme dhe të pasme sipas nevojës, ndërsa shoferi mund ta çaktivizojë sistemin dhe ta kthejë makinën në një model me tërheqje vetëm në rrotat e pasme.
Motori mbetet i njëjti: një 6-cilindërsh 3.0 litra me dy turbo, me rreth 480 kuaj/fuqi dhe 600 Nm çift rrotullues. Falë xDrive, përshpejtimi nga 0 në 100 km/h përmirësohet në rreth 3.7 sekonda, rreth 0.3 sekonda më shpejt se versioni me tërheqje të pasme.
Megjithatë, versioni me tërheqje në katër rrota vjen vetëm me transmision automatik me 8 shpejtësi, ndërsa adhuruesit e drejtimit tradicional ende mund të zgjedhin M2 me rrota të pasme dhe ndërrues manual të shpejtësive.
Vendimi i BMW-së tregon ndryshimin e epokës së veturave sportive: prodhuesit po përpiqen të ruajnë emocionin e drejtimit, por njëkohësisht t'u ofrojnë klientëve më shumë prakticitet, siguri dhe performancë në çdo kusht moti. /Telegrafi/