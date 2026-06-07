Bizneset në Maqedoni po përballen me mungesë të punëtorëve
Ikja e të rinjve për punë sezonale jashtë vendit po krijon mungesë të fuqisë punëtore në vend. Për shkak të interesimit të ulët për punë në sektorë të ndryshëm, shumë dyqane, restorante dhe kompani kanë filluar të vendosin njoftime për të kërkuar punëtorë sezonalë.
Pronarët e bizneseve thonë se po hasin vështirësi në gjetjen e punëtorëve, pasi një numër i madh të rinjsh zgjedhin të punojnë gjatë sezonit veror në vendet e Evropës, ku pagat janë dukshëm më të larta.
Sipas tyre, mungesa e stafit po ndihet veçanërisht në sektorin e gastronomisë dhe shërbimeve, ku kërkesa për punëtorë rritet gjatë periudhës së verës.
”Nuk ka çirak, shumë rrallë. Në të këtë pjesë të çarshisë mund të ketë vetëm një të ri në të gjithë këto 50 dyqane. Më herët kishte çdo dyqan nga dy çirakë. Perse ndodhë kjo? Jo, nuk duan të punojnë. Po studentët? Të gjithë ikin jashtë shtetit, shkojnë në Kroaci, tha një pronar biznesi.
“Këtu kam punëtor që merr 1000 euro në muaj e jashtë shtetit nuk mund të ndaje aq para pasi paguan qira, ushqim, faturat të cilat duhet të paguhen e këtu me 1000 euro kalon më mirë. E perse shkojnë jashtë shtetit pra? Mendojnë se atje është më lehtë e më mirë por njoh shumë të cilët kanë shkuar atje dhe janë dëshpëruar,” tha një tjetër pronar biznesi.
Nga ana tjetër, të rinjtë vlerësojnë se punët sezonale jashtë vendit u ofrojnë të ardhura më të mira dhe mundësi për të kursyer më shumë, duke bërë që tregu vendor i punës të përballet çdo vit me të njëjtin problem, mungesën e punëtorëve sezonalë gjatë verës. /Alsat.mk