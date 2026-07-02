Bisedimet paralele SHBA-Iran në Katar përfundojnë me premtimin për të vazhduar bisedimet
Negociatorët amerikanë dhe të Iranit janë takuar veçmas të mërkurën me ndërmjetësuesit e Katarit dhe Pakistanit, me "përparim pozitiv të arritur" dhe kanë rënë dakord të vazhdojnë diskutimet, tha Katari pritës.
Takimi i ardhshëm do të caktohet "sa më shpejt të jetë e mundur" pas funeralit të ish-liderit suprem të Iranit, të ndjerit Ajatollah Ali Khamenei, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, në X. Funerali do të fillojë të shtunën në Teheran, transmeton Telegrafi.
I dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ishin në Katar për bisedime që synojnë sigurimin e një përfundimi të përhershëm të luftës, së bashku me negociatorin kryesor të Iranit, Kazem Gharibabadi.
Negociatorët po përpiqen të përcaktojnë specifikat e një marrëveshjeje të përkohshme detare për të hapur rrugën që udhëheqësit e lartë të nënshkruajnë një marrëveshje përfundimtare, megjithëse dallimet e mëdha mbi statusin e Ngushticës së Hormuzit dhe konfliktin në Liban vazhdojnë të jenë të rëndësishme mbi bisedimet.
Vështirësia e negociatave u vu në dukje të mërkurën kur një anije u ngec në ngushticë ndërsa përdorte atë që Teherani e përshkroi si një rrugë të pamiratuar, raportoi televizioni shtetëror iranian. Anija u identifikua vetëm si një anije kontejnerësh e huaj, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Transmetimi dukej se synonte të nënvizonte pretendimet e vazhdueshme të Teheranit për kontroll territorial mbi ngushticën strategjike, të cilën bashkësia ndërkombëtare e ka konsideruar prej kohësh një rrugë ujore ndërkombëtare. Në kohë paqeje, një e pesta e të gjitha dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror kalonin nëpër kanal.
Që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, Irani ka përdorur vazhdimisht aftësinë e tij për të bllokuar rrugën ujore jetësore si një burim kyç të ndikimit gjeopolitik, duke prishur rëndë tregjet globale për energji dhe mallra të tjera kritike.
Irani dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord si pjesë e një marrëveshjeje të përkohshme për të lejuar anijet të kalojnë pa paguar tarifa për 60 ditë.
Por Teherani këmbënguli se duhet të kontrollojë rrugët e anijeve dhe më vonë të ngarkojë tarifa për kalimin, duke përmbysur dekada praktikë në rrugën ujore.
SHBA-të dhe shumë shtete arabe të Gjirit thonë se nuk do të bien dakord me tarifat. Një përpjekje nga Omani dhe një agjenci e OKB-së për të nisur një rrugë të re pranë bregut të Omanit shkaktoi sulme në të gjithë Lindjen e Mesme fundjavën e kaluar, duke nxjerrë në pah tensionet. /Telegrafi/