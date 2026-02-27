Bill Clinton: Hillary nuk kishte asnjë lidhje me Epstein
Më shumë nga deklarata hapëse e Bill Clinton për Epstein është bërë publike.
Ish-presidenti i tha Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve: "Duhet të flas personalisht".
“Hillary nuk kishte të bënte fare me Jeffrey Epstein”, deklaroi Bill.
“Ajo nuk kujton as ta ketë takuar atë. Ajo as nuk udhëtoi me të dhe as nuk vizitoi asnjë nga pronat e tij”, shtoi ai.
"Pavarësisht nëse u kërkuat thirrje për të dëshmuar 10 personave apo 10,000 të tjerëve, përfshirë edhe atë, thjesht nuk ishte e drejtë”, vazhdoi Clinton.
Ai deklaroi gjithashtu se "njohja e tij e shkurtër" me Epstein përfundoi "vite para" që krimet e Epstein të dilnin në dritë.
"Edhe pse gjatë ndërveprimeve tona të kufizuara nuk kam parë kurrë ndonjë tregues të asaj që po ndodhte vërtet, jam këtu për të ofruar atë pak që di, në mënyrë që të parandalohet që diçka e tillë të ndodhë përsëri", përfundoi ai. /Telegrafi/