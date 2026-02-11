Betohen deputetët e Kuvendit të Kosovës
Është bërë betimi i deputetëve të legjislaturës së 10-të të Parlamentit të Kosovës.
“Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me ligjet e vendit. Betohem!”, thuhet në tekstin e betimit.
Me 118 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u pranua edhe verifikimi i mandateve. /Telegrafi/
