Benita e këshillon Elijonën: Mos e bëj gjoksin, nuk ia vlen fare
Benita Zena i ka dhënë një këshillë ditën e sotme (e hënë) Elijona Binakajt.
Teksa diskutonin në oborrin jashtë shtëpisë, banorja i tha Elijonës se nuk duhet të bëjë operacion gjoksin sepse nuk ia vlen.
"As mos e bëj nëse e ke ndërmend sepse nuk ia vlen”, i tha ajo.
Foto: YouTube
Benita ndërkaq ka bërë disa ndërhyrje në dukje, përfshirë edhe gjoksin e të pasmet.
Në linjën e jetës, banorja ka treguar se ka qenë e bullizuar për pamjen si fëmijë.
E njëjta tani gjithashtu ka ndërhyrje edhe në fytyrë dhe ka bërë dhëmbët me diamant prej 15 mijë eurosh.
Shtëpia këto ditë ka qenë më e qetë pas daljes së Lim Hotit nga Big Brother, për arsye personale. /Telegrafi/
