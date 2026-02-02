Benita Zena i ka dhënë një këshillë ditën e sotme (e hënë) Elijona Binakajt.

Teksa diskutonin në oborrin jashtë shtëpisë, banorja i tha Elijonës se nuk duhet të bëjë operacion gjoksin sepse nuk ia vlen.

"As mos e bëj nëse e ke ndërmend sepse nuk ia vlen”, i tha ajo.

Foto: YouTube

Benita ndërkaq ka bërë disa ndërhyrje në dukje, përfshirë edhe gjoksin e të pasmet.

Në linjën e jetës, banorja ka treguar se ka qenë e bullizuar për pamjen si fëmijë.

E njëjta tani gjithashtu ka ndërhyrje edhe në fytyrë dhe ka bërë dhëmbët me diamant prej 15 mijë eurosh.

Shtëpia këto ditë ka qenë më e qetë pas daljes së Lim Hotit nga Big Brother, për arsye personale. /Telegrafi/

YjetMagazina