Belgjika publikon listën e futbollistëve për Kupën e Botës 2026, koha e gjeneratës së artë ka kaluar
Trajneri i ekipit kombëtar të Belgjikës, Rudi Garcia, publikoi sot (e premte) listën e 26 futbollistëve të ftuar për Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë.
Kombëtarja e Belgjikës do të luajë në Grupin G në Kupën e Botës 2026 së bashku me Egjiptin, Iranin dhe Zelandën e Re.
Megjithatë, ekipi belg vjen në Kupën e Botës me një skuadër shumë më të dobët sesa në Kampionatet e mëparshme Botërore dhe Evropiane, kështu që tifozët nuk presin shumë prej tyre.
Është e qartë se koha e brezit të artë të Belgjikës ka kaluar, ekspertët nuk i klasifikojnë ata ndër favoritët kryesorë për titullin, por mbetet për t’u parë nëse do të bëjnë ndonjë surprizë nën drejtimin e Garcias.
The Class of ’26 for the #FIFAWorldCup 📚 pic.twitter.com/Vdb8WvMsI1
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 15, 2026
Lista e futbollistëve të ftuar nga Belgjika
Portierë: Thibaut Courtois, Mike Penders dhe Senne Lammens
Mbrojtja: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni de Ëinter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Mesfusha: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Axel Ëitsel
Sulmi: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
/Telegrafi/