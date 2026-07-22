Bekim Sali: Reformat dhe integrimi evropian kërkojnë përgjegjësi dhe konsensus të përbashkët
Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, mori pjesë në seancën e Këshillit Nacional për Integrim Evropian, ku prezantoi qëndrimet e Qeverisë lidhur me Raportin e Komisionit Evropian për Sundimin e Ligjit 2026 dhe ecurinë e Agjendës së Reformave.
Në fjalën e tij, Sali theksoi se anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti më i lartë strategjik i vendit dhe se reformat në sundimin e ligjit duhet të shoqërohen me rezultate konkrete dhe të matshme.
Ai nënvizoi se Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë ndër vendet më të suksesshme në zbatimin e Agjendës së Reformave, duke rikujtuar se deri më tani janë siguruar 142,1 milionë euro nga Plani i Rritjes, ndërsa së fundmi është dorëzuar edhe kërkesa e katërt për financim, me 22 hapa reformues të realizuar.
Sali u bëri thirrje të gjithë deputetëve që të mbështesin procesin reformues dhe të kontribuojnë në miratimin e ligjeve të nevojshme, duke theksuar se dallimet politike nuk duhet të pengojnë interesin strategjik të shtetit dhe përfitimet që qytetarët presin nga procesi i integrimit evropian.