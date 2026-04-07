Bayern Munich pushton "Santiago Bernabuen" - fitore e madhe ndaj Real Madridit
Ndeshja e parë çerekfinale e Ligës së Kampionëve mes Real Madrid dhe Bayern Munich ofroi një spektakël futbolli me raste të shumta shënimi dhe ritëm të lartë, duke i dhënë avantazhin minimal bavarezëve për ndeshjen e kthimit (2-1).
Që nga minuta e parë, Bayern Munich tregoi rrezikshmëri. Në minutën e 2-të, Konrad Laimer gjeti një pozicion premtues në kufirin e zonës, por goditja e tij shkoi mbi portë. Një rast tjetër i rrezikshëm erdhi në minutën e 9-të, kur Dayot Upamecano ishte shumë pranë golit, por një mbrojtës i Realit shpëtoi mbi vijë.
Nga ana e madrilenëve, Kylian Mbappé provoi të shënojë në minutën e 16-të, por portieri Manuel Neuer reagoi në mënyrë fantastike.
Pak më vonë, në minutën e 18-të, Vinicius Junior goditi nga jashtë zone, por Neuer u tregua vendimtar edhe një herë, duke mbajtur portën të paprekur. Real Madrid arriti të merrte disa kënde të rrezikshme, por pa rezultat.
Momenti vendimtar i pjesës së parë erdhi në minutën e 41-të, kur Luis Diaz shënoi pas një asistimi nga Serge Gnabry, duke i dhënë Bayernit avantazhin 0-1.
Në pjesën e dytë, Bayern Munich tregoi agresivitet të menjëhershëm. Në minutën e 46-të, Harry Kane shënoi nga një goditje nga jashtë zone pas asistit të Michael Olise, duke dyfishuar avantazhin për 0-2.
Real Madrid reagoi menjëherë dhe pati disa raste të forta, Mbappé, Vinicius Junior dhe Eder Militao krijuan kërcënime brenda zonës.
Rastet e tjera të mira për Real Madridin erdhën në minutën e 61 dhe 68, kur Vinicius dhe Mbappé provuan goditje brenda zonës, por portieri bavarez dhe mbrojtja shpëtuan situatën.
Ndërkohë, Bayern nuk pushonte, me Michael Olise që u përpoq në minutat 48 dhe 63, por Lunin ishte në vend dhe refuzoi golin.
Në minutën e 74-të, Kylian Mbappé shënoi për 1-2 pas një pasimi të Trent Alexander-Arnold, duke ndezur shpresat e Real Madrid për barazim, por skuadra e tij nuk arriti të gjejë golin e dytë.
Nga ky gol, kishte shumë raste të mira nga të dyja anët, por sulmuesit nuk ishin të saktë.
Ndeshja përfundoi 2-1 për Bayern Munich, duke i dhënë atyre avantazhin minimal për ndeshjen e kthimit në Allianz Arena, ndërsa Real Madrid do të duhet të shënojë në Gjermani për të mbajtur ëndrrën gjallë në Ligën e Kampionëve.