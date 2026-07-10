Bastisje në tri lokacione në Mitrovicë, sekuestrohet një pushkë me tetë fishekë
Pas ekzaminimit të pajisjeve elektronike dhe analizimit të materialeve të nxjerra, Sektori i Hetimeve i Departamentit së Policisë Kufitare, më 09.07.2026 ka zbatuar Urdhëresën e Gjykatës, lidhur me kontrollin në shtëpi dhe ambiente përcjellëse në tri lokacione të ndryshme në regjionin e Mitrovicës.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 23.09.2025 – 01:50, në autostradën “Ibrahim Rugova”, Vërmicë – Prishtinë.
Po ashtu gjatë kontrollit në shtëpinë e një të burgosuri, është gjetur dhe sekuestruar një pushkë me tetë fishekë.
Ndërkaq rasti është cilësuar si “Kontrabandim me migrant, armëmbajtje pa leje, posedim i substancave narkotike”.
“Autostrada Vërmicë-Prishtinë 23.09.2025 – 01:50. Pas ekzaminimit të pajisjeve elektronike dhe analizimit të materialeve të nxjerra, Sektori i Hetimeve i Departamentit së Policisë Kufitare, më 09.07.2026 ka zbatuar Urdhëresën e Gjykatës, lidhur me kontrollin në shtëpi dhe ambiente përcjellëse në tri lokacione të ndryshme në regjionin e Mitrovicës. Gjatë kontrollit në shtëpinë e një të burgosuri mashkull kosovar, është gjetur dhe sekuestruar një pushkë me tetë fishekë. Lidhur me rastin i burgosuri është sjellë nga oficerët korrektues për të qenë prezentë gjatë bastisjes dhe për intervistë, ku pas intervistës i njëjti është kthyer në Qendrën Korrektuese. Lidhur me rastin ‘Kontrabandë me emigrantë’ është ndaluar edhe një i dyshuar tjetër mashkull kosovar, i cili është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/