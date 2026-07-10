Bastisje në Shkup, konfiskohet drogë dhe para - ndalohen dy persona
MPB Maqedoni njofton se dje (09.07.2026) në orën 22:20, oficerët e Njësisë për Trafikim të Paligjshëm pranë SPB Shkup privuan nga liria P.J. (38) dhe D.R. (28), të dy nga Shkupi.
"Gjatë kontrollit të shtëpisë së P.J., në zonën e Kisella Vodës, sipas një urdhri gjyqësor të marrë më parë, ku u gjet edhe D.R., u gjetën dhe u sekuestruan një substancë e bardhë e trashë, marihuanë, një peshore dixhitale dhe para".
"Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse", thonë nga MPB.
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