Barcelonës po i humbet durimi me yllin e skuadrës pas paraqitjeve të tij të dobëta
Barcelona po rrit shqetësimet rreth formës së fundit të mbrojtësit Jules Kounde, pas një rënieje të dukshme në paraqitjet e tij dhe mungesës së konsistencës gjatë këtij sezoni.
Sipas Mundo Deportivo, paraqitja e mbrojtësit të djathtë francez në humbjen 2-0 ndaj Atletico Madrid në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, ka ngritur dyshime brenda klubit.
Drejtuesit e Barcelonës kanë vlerësuar se Jules Kounde pati vështirësi në duel me Matteo Ruggerin, duke i lejuar kundërshtarit shumë hapësirë për të dërguar krosime në zonë.
Klubi ka vënë re një rënie të nivelit të performancës së 26-vjeçarit krahasuar me sezonin e kaluar, kur ai konsiderohej një nga lojtarët më të besueshëm të skuadrës.
Barcelona e mbylli sezonin e kaluar në mënyrë shumë të fortë, madje Jules Kounde shënoi edhe në finalen e Kupës së Mbretit ndaj Real Madridit, duke e konsoliduar si zgjedhje të parë në krahun e djathtë të mbrojtjes.
Megjithatë, dëmtimet dhe paraqitjet jo të qëndrueshme gjatë sezonit 2025/26 kanë ngritur shqetësime për formën e tij aktuale.
Gjithashtu, theksohet se ndeshja ndaj Atletico Madrid ishte starti i parë i Jules Kounde pas më shumë se një muaji mungesë për shkak të një dëmtimi në muskujt e pasmë të kofshës.
Disa raportime në Spanjë sugjerojnë se Barcelona mund të shqyrtojë oferta për mbrojtësin gjatë afatit kalimtar të verës.