Barcelona refuzon një ofertë të majme për Ferran Torres
Barcelona ka refuzuar një ofertë të majme nga Liga Premier për Ferran Torres, duke vendosur ta mbajë sulmuesin spanjoll në ekip gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Megjithëse disa klube evropiane kanë shfaqur interes, drejtuesit katalanas kanë theksuar se Torres nuk është në shitje për momentin.
Në moshën 25-vjeçare, ai po kalon një nga periudhat më të mira të karrierës, duke shënuar 15 gola në 27 ndeshje dhe duke u bërë titullar i padiskutueshëm nën drejtimin e Hansi Flick.
Klubi ka argumentuar se largimi i tij në janar do të dobësonte skuadrën në një fazë vendimtare të sezonit, ku janë në lojë objektiva të rëndësishme si La Liga dhe Liga e Kampionëve.
Performanca e lartë e Torres dhe roli i tij kyç në formacion e bëjnë atë një aset të pazëvendësueshëm në këtë periudhë.
Për këtë arsye, Barcelona ka zgjedhur të refuzojë ofertat dhe të ruajë stabilitetin e ekipit.
Ferran Torres ka treguar gjithashtu një versatilitet të madh në sulm dhe një përkushtim të lartë në fushë, duke e bërë atë një lojtar të vlefshëm për taktikat e Flick.
Pavarësisht spekulimeve për të ardhmen e tij, performanca e vazhdueshme e sulmuesit konfirmon vendimin e klubit për ta mbajtur në ekip. Lojtari konsiderohet një nga figurat kyçe për të ardhmen e afërt të Barcelonës.
Megjithatë, e ardhmja e Torres mund të vendoset gjatë afatit kalimtar të verës, kur klubet do të kenë më shumë mundësi për të negociuar.
Oferta prej 45 milionë eurosh në janar është refuzuar, duke lënë mundësinë që vlera e tij të rritet nëse vazhdon me këtë nivel paraqitjesh.
Barcelona mund të shqyrtojë sërish shitjen në verë, duke marrë parasysh interesin e klubeve të mëdha dhe kontributin e tij në ekip.
Në përmbledhje, Barcelona ka zgjedhur të mbajë Ferran Torres gjatë afatit kalimtar të dimrit, duke vlerësuar rëndësinë e tij për skuadrën dhe stabilitetin e ekipit në këtë fazë të sezonit.
Sulmuesi 25-vjeçar mbetet një element thelbësor për Barcelonën dhe vendimi për të ardhmen e tij do të rivlerësohet në fund të sezonit, kur hapet afati kalimtar i verës. /Telegrafi/