Barcelona ka siguruar të ardhura rekord nga Liga e Kampionëve
Barcelona ka siguruar mbi 100 milionë euro të ardhura nga shpërblimet e Ligës së Kampionëve gjatë këtij sezoni, duke reflektuar përfitimet e mëdha financiare që vijnë nga një paraqitje e suksesshme në garat evropiane.
Pas fitores mbresëlënëse 7-2 ndaj Newcastle United (8-3 në total të dy ndeshjeve) në fazën e 1/8-ave, katalanasit siguruan kualifikimin në çerekfinale dhe njëkohësisht garantuan të ardhura rekord për këtë fazë të kompeticionit.
Në total, Barcelona ka arkëtuar 100.34 milionë euro.
Nga kjo shumë, 23.5 milionë euro vijnë nga faza e eliminimit direkt, ndërsa pjesa tjetër është siguruar nga pjesëmarrja dhe rezultatet në fazën e grupeve.
Ky sukses financiar thekson rëndësinë e ecurisë së gjatë në kompeticionin më prestigjioz të futbollit evropian dhe pasqyron formën e mirë të klubit në arenën ndërkombëtare. /Telegrafi/