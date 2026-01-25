Barcelona fiton lehtësisht ndaj Oviedos dhe rimerr kreun e La Liga-s
Barcelona ka shënuar fitore komode në shtëpi ndaj Oviedos, në kuadër të xhiros së 21-të në La Liga.
Skuadra katalunase triumfoi me rezultat 3-0, sfidë ku ishin larg më të mirë.
Mysafirët kishin dy raste të mira përmes Hassan dhe Chaira, megjithatë asnjëri nuk i konkretizuan me Joan Garcian që bëri super pritje.
Ishte Dani Olmo që përfitoi nga një gabim në mbrojtje për të zhbllokuar rezultatin (52’).
Vetëm pesë minuta më vonë, mysafirët bënë një tjetër gabim amator, ku këtë herë përfitoi Raphinha i cili me një parabolë e dyfishoi epërsinë (57’).
Fitoren pastaj e vulosi Lamine Yamal me një supergol gërshërë pas asistimit të Dani Olmos (73’).
Barcelona kësisoj rikthehet si lider me 52 pikë, një mbi Real Madridin kurse Oviedo qëndron në fund me 13 sosh./Telegrafi