Banditët nigerianë që rrëmbyen 150 besimtarë kërkojnë motoçikleta në këmbim
Banditë nigerianë që rrëmbyen më shumë se 150 besimtarë kërkojnë 17 motoçikleta në këmbim.
Kjo vjen pasi sulmuesit bastisën tre kisha të ndryshme në shtetin Kaduna të goditur nga konflikti, në veriperëndim të Nigerisë, të dielën.
Ata rrëmbyen 177 persona - përpara se 11 prej tyre të arrinin të arratiseshin.
Kjo shënon një nga rrëmbimet masive më të mëdha në muajt e fundit për vendin - i cili është përfshirë nga dhuna sektare.
Dhe rrëmbyesit tani po kërkojnë 17 motoçikleta - që kushtojnë afërsisht 1,000 dollarë secila - për të filluar negociatat për lirimin e tyre, thanë banorët vendas për Associated Press.
Udhëheqësi i fshatit vendas, Ishaku Dan'azumi, tha: "Ata thanë se duan 17 motoçikleta (dhe) nuk na kanë thënë ende se kanë nevojë për para”.
Personat e armatosur në pikat e nxehta të konfliktit në Nigeri shpesh përdorin biçikleta për të kaluar nëpër rezervat e gjera pyjore që shërbejnë si strehë për ta, duke e bërë më të lehtë shmangien e forcave të sigurisë.
Forcat nigeriane të sigurisë kanë vendosur ekipe taktike në kërkim të rrëmbyesve - që besohet të jenë midis bandave mashtruese që shpesh kryejnë rrëmbime për shpërblime në zona të largëta të vendit. /Telegrafi/