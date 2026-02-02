Bad Bunny bën histori në Grammy: i pari artist me album të plotë në spanjisht që fiton “Albumi i vitit”
Bad Bunny, muzikanti portorikan që vazhdon të sfidojë normat, ka shkruar histori në 68-vjetorin e Çmimeve Grammy duke u bërë artisti i parë që fiton çmimin për Albumin e Vitit me një album të kënduar tërësisht në spanjisht, raporton BBC.
Ai u shpërblye për albumin e tij të gjashtë, Debí Tirar Mas Fotos, një eksplorim personal dhe i fuqishëm i historisë së muzikës latine, duke mposhtur artistë si Lady Gaga, Kendrick Lamar dhe Sabrina Carpenter për çmimin kryesor të ceremonisë.
31-vjeçari, i cili do të jetë kryesuesi i shfaqjes së javës së ardhshme pas pushimit të Super Bowl, i dedikoi çmimin emigrantëve, në kulmin e një ceremonie ku shumë artistë përdorën platformën e tyre për të protestuar kundër politikave aktuale të administratës amerikane ndaj imigracionit.
Midis tyre ishte edhe ylli britanik Olivia Dean, e cila u shpall Artistja më e mirë e Re. “Jam këtu lart si mbesa e një emigranti,” tha ajo, duke kujtuar gjyshen e saj, Carmen, pjesë e brezit Windrush.
“Unë jam një produkt i trimërisë dhe mendoj se këta njerëz meritojnë të festohen. Ne nuk jemi asgjë pa njëri-tjetrin”.
Yje të tjerë, përfshirë Kehlani, Gloria Estefan dhe Billie Eilish, folën gjithashtu në mbështetje të emigrantëve, ndërsa disa të pranishëm mbanin distinktiva me mbishkrimin “ICE jashtë” në tapetin e kuq. /Telegrafi/
