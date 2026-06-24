Babai i Lewis Hamilton do të shesë koleksionin e tij të madh prej 27 makinash klasike për 4 milionë euro
Lewis Hamilton mund të ketë më shumë trofe garash F1 në oxhakun e tij sesa kushdo tjetër në planet, por babai i tij ka grumbulluar koleksionin e tij mbresëlënës, por me makina klasike britanike.
Anthony Hamilton, 66 vjeç, do të ofrojë 27 modele nga garazhi i tij privat në një ankand muajin e ardhshëm, dhe shumica e automjeteve janë një vitrinë e prodhimit të jashtëzakonshëm britanik të makinave, transmeton Telegrafi.
Nga katalogu, 23 janë prodhuar në Mbretërinë e Bashkuar, me tre makina Mercedes dhe një limuzinë BMW me performancë të viteve të 80-ta që do të dalin në ankand.
Në krye është një Jaguar XJ220 që tregon vetëm 3,800 milje dhe shoqërohet nga një histori shërbimi e dokumentuar plotësisht, e cila do të shitet për një gjysmë milioni funte të habitshme.
Do t'i ofrohet ofertuesit më të lartë së bashku me një rikrijim emocionues të XKSS ultra të rrallë të Jaguar, me vlerë 375,000 funte.
Në total, koleksioni është vlerësuar në më shumë se 3 milionë funte dhe përfshin pesë Mini klasikë, katër Triumph, tre Jaguar E-type dhe dy Aston Martin.
Arsenali i Jaguar-ave klasikë të Hamilton Senior përfshin dy makina 'vazhdim' të tipit C.
E para është një replikë e XKC001 legjendare që fitoi garën prestigjioze 24 orëshe të Le Mans në vitin 1951, ndërsa e dyta imiton XKC003 - pjesëmarrësi i Stirling Moss dhe Norman Dewis në Mille Miglia të vitit 1952; makina që i shfaqi botës për herë të parë fuqinë ndaluese të frenave me disk. Të dyja pritet të shiten për 225,000 funte secila.
Gama e 'maceve të mëdha' plotësohet nga tre E-Type mahnitëse, duke përfshirë dy roadster-a të Serisë 1 të vitit 1967, të cilët janë afër prodhimit me motorin 4.2 litra, të cilët vlerësohen në 100,000 funte secila.
E treta është një Seria 3 V12 me ngjyrë Heather - një ngjyrë e rrallë kur ishte e re dhe tani një zgjedhje shumë e kërkuar - që duhet të arrijë 60,000 funte kur të përfundojë oferta.
Mercedes-Benz është gjithashtu i përfaqësuar mirë në koleksion, disi jo çuditërisht duke pasur parasysh përvojën 12-vjeçare të Lewis Hamilton si shofer për prodhuesin deri në kalimin e tij te Ferrari vitin e kaluar.
Koleksioni i makinave me tre yje i Anthony-t kryesohet nga një Mercedes-Benz 190 SL i vitit 1960, i përfunduar me shije në të bardhë mbi blu të errët, me një çmim orientues deri në 120,000 funte.
Llotet e Mercedes përfshijnë gjithashtu një C63 AMG Edition 507 të vitit 2013 me performancë të lartë, që pritet të shitet për 38,000 funte, me pronësinë e Anthony Hamilton që përkon me periudhën jashtëzakonisht të suksesshme të djalit të tij me Ekipin e Formula Një Mercedes-AMG Petronas.
Ai gjithashtu do të ndahet nga 300SL e tij e vitit 1989, e cila dikur i përkiste boksierit të peshave të rënda Billy Walker. Makina jashtëzakonisht e koleksionueshme ka një çmim të vlerësuar prej 50,000 £. Aston Martin përfaqësohet nga tre modele veçanërisht interesante nga marka: një Lagonda e vitit 1982 (100,000 funte), që tani konsiderohet gjerësisht si një nga modelet më të mira retro nga marka; një Serie 3 V8 i viteve 1970 i nderuar (100,000 funte); dhe një V8 Coupe shumë i rrallë i viteve 1990 (65,000 funte), të gjitha të paraqitura në gjendje të mirë.
Babai i kampionit shtatë herë të Formula 1 ka gjithashtu një prirje për Triumph-et e koleksionueshme, me garazhin e tij të udhëhequr nga një Italia mahnitëse.
Vetëm 330 nga këto makina u prodhuan midis viteve 1959 dhe 1962. Kur u lançua, u përshkrua si 'karroceri italiane në formën e saj më të mirë, traditë britanike në inxhinierinë e makinave sportive në formën e saj më të mirë'.
Iconic Auctioneers vlerëson se do të shitet për 100,000 funte.
Asaj i bashkohet një TR5 shumë i rëndësishëm që parashikohet të tërheqë oferta deri në 90,000 funte. Ky kuptohet të jetë prototipi i vetëm i mbetur dhe një arkiv i vërtetë i gjallë i zhvillimit të TR të Triumph, i kthyer me shumë kujdes sipas specifikimeve të tij eksperimentale.
Gama e Triumph përfshin gjithashtu dy Spitfire me çmime udhëzuese para shitjes prej 22,000 funte dhe 24,000 funte.
Koleksioni përfshin gjithashtu çdo variant me vlerë të lartë të viteve 1960 të Mini Cooper S: një 970 S (38,000 funte); 1071 S (38,000 funte) dhe 1275 S (35,000 funte).
Ekziston gjithashtu një palë krijime shumë unike të David Brown Mini Remastered që do të shiten në bllokun nga garazhi i Hamilton.
Këto klasike të modernizuara janë shumë të dëshirueshme, jashtëzakonisht premium dhe jashtëzakonisht ekskluzive. Si të tilla, shtëpia e ankandit pret që secila të marrë oferta në rreth 80,000 funte.
Ekziston gjithashtu një David Brown Speedback GT i vitit 2016 - një makinë e rrallë, e frymëzuar nga vitet gjashtëdhjetë, që përdor një platformë Jaguar XKR - nga e cila vetëm 100 u prodhuan për tregjet globale nga viti 2014 e tutje, përfshirë këtë me ngjyrën British Racing Green.
Duke reflektuar statusin e saj si një “unicorn”, makina pritet të shitet për 240,000 funte. Megjithatë, do të ketë njëfarë humbjeje, pasi Speedback kushton më shumë se 600,000 funte e re.
Lionel Abbott, specialist makinash në Iconic Auctioneers, i cili do të mbikëqyrë shitjen e makinave, tha: “Koleksioni Anthony Hamilton është një grup makinash i kuruar në mënyrë të shkëlqyer me thellësi, cilësi dhe personalitet të vërtetë. Nga Jaguar XJ220 dhe rikrijimi XKSS te prototipet Triumph, Aston Martin dhe modelet Mini Cooper S, ai pasqyron një pasion të qartë për automobilistikën britanike në formën e tij më karakteristike”.
Shitja zhvillohet të shtunën, më 25 korrik, në fundjavën klasike të Klubit të Shoferëve të Garave Britanike (BRDC) që mbahet në Silverstone.
“Të prezantosh këto makina në Silverstone, së bashku me Hamilton Straight, ndihet plotësisht e përshtatshme”, shtoi Abbott. /Telegrafi/