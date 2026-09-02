Autoritetet hungraze hetojnë kredinë prej 1 miliard eurosh për Maqedoninë e Veriut
Hungaria ka nisur një hetim penal ndaj "Eximbank" për abuzime të dyshuara. Hetimi përfshin gjithashtu një kredi prej një miliard eurosh për Maqedoninë e Veriut, të cilën e kishte problematizuar Peter Magyar, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Autoritetet hungareze kanë hapur një hetim penal për abuzime të dyshuara në bankën shtetërore "Eximbank", përmes së cilës qeveria e Hristijan Mickoskit mori kredi gjatë mandatit të ish-kryeministrit Viktor Orban.
Ky është veprimi i fundit i qeverisë së kryeministrit hungarez Peter Magyar për të hetuar dyshimet për korrupsion në operacionet e bankës gjatë administratës së mëparshme.
Sipas "Reuters", duke cituar një deklaratë nga policia hungareze, katër raste që lidhen me "Eximbank" po hetohen me dyshimin për shpërdorim detyre dhe menaxhim neglizhent.
Ndër subjektet e hetimit është kredia prej një miliard eurosh e miratuar për Maqedoninë e Veriut, për të cilën Ministria e Ekonomisë paraqiti një ankesë në korrik pas një auditimi të bankës.
Si pjesë e hetimit, hetuesit sekuestruan mijëra faqe dokumentacion të brendshëm nga Ministria e Ekonomisë të hënën.
"Këto dokumente u morën gjatë hetimit të brendshëm dhe përmbajnë informacione shtesë të rëndësishme për hetimin e krimeve të raportuara", thuhet në deklaratën e policisë.
"Eximbank", e cila deri në qershor 2022 ishte nën juridiksionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe më pas u transferua nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Ekonomisë, ende nuk i është përgjigjur kërkesave për koment./Telegrafi/