Autoritetet e Ohajos shpëtojnë 16 fëmijë të mbyllur në një dhomë për katër vjet
Gjashtëmbëdhjetë fëmijë u shpëtuan nga një shtëpi e rrënuar në zonën rurale të Ohajos, pasi ishin të mbyllur vetëm në një dhomë në "kushte të mjerueshme" për pjesën më të madhe të katër viteve të fundit, thanë autoritetet të mërkurën.
Fëmijët, të cilët zyrtarët thanë se janë nga e njëjta familje dhe jetonin në mjerim me jashtëqitje njerëzore përreth, varionin në moshë nga një vjeç e gjysmë deri në 18 vjeç dhe përfshinin djem dhe vajza.
Disa prej tyre nuk ishin në gjendje të flisnin dhe njëri - një 18-vjeçare që kishte aftësi të kufizuara zhvillimore - nuk dinte as të shkruante emrin e saj, transmeton Telegrafi.
"Shumica e bagëtive tona mbaheshin në kushte më të mira se fëmijët," tha sherifi i qarkut Vinton, Ryan Cain, në një konferencë për shtyp, duke përshkruar kushtet me një prani të lartë të baktereve dhe jashtëqitjeve njerëzore.
"Thjesht një skenë e neveritshme", tha ai.
Prindërit e fëmijëve dhe dy gjyshërit u akuzuan secili me 16 akuza për rrezikim të fëmijëve të shkallës së dytë, sepse kjo përfshin "dëmtim serioz fizik", tha prokurori i qarkut Vinton, William Archer.
Ai gjithashtu theksoi se ky nuk ishte një rast trafikimi njerëzor, por një "situatë brenda familjes".
Autoritetet zbuluan fëmijët gjatë një urdhri kërkimi në një hetim të palidhur, tha prokurori i përgjithshëm i Ohios, Andy Wilson.
"Nuk e dinim se do të kishte 16 fëmijë atje", tha Wilson, i cili e përshkroi atë që pa në shtëpinë në fshatin e vogël Hamden, i cili ndodhet në një nga qarqet më të varfra të Ohios, si "të keqe të pastër".
Skena "e tmerrshme", tha Wilson, ishte më e keqja që kishte hasur në të gjithë karrierën e tij.
"Është lloji i gjërave që nuk jemi mësuar të shohim këtu në Amerikë", tha Wilson, duke shtuar se gati 24 orë më vonë ai ende "nuk mund ta heqë erën nga vetja".
Sherifi tha se duket se fëmijët e kaluan pjesën më të madhe të kohës në një dhomë që ishte afërsisht 3.5 x 4.5 metra. Ai nuk zbuloi se si mbaheshin brenda shtëpisë, por tha se autoritetet nuk gjetën kafaze në shtëpi.
Shtatë nga fëmijët u transportuan në spitale në Columbus dhe dy u dërguan me helikopterë në qendrat e traumës në nivelin e parë. Një fëmijë ishte në gjendje kritike të martën dhe duhej të intubohej, tha Wilson.
"Ata dukeshin pothuajse si kafshë të egra. Ishte e tmerrshme", tha ai.
Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders dhe Elizabeth Siders u paraqitën në gjykatë të mërkurën ku një gjyqtar dha deklarata për mosdeklarim fajtor në emër të tyre dhe garancia e tyre u caktua në 300,000 dollarë secili.
Hetuesit thanë se anëtarët e familjes ishin zhvendosur në jug të Ohajos gjatë dy dekadave të fundit dhe se duket sikur ata shmangnin krijimin e të dhënave mjekësore dhe qeveritare. Fëmijët gjithashtu nuk ishin të regjistruar në shkollë.
"Ata ishin mjaft të aftë në mbajtjen e këtyre fëmijëve larg shikimit dhe syve të hetuesve", tha Wilson, duke shtuar se dukej sikur askush jashtë familjes nuk dinte për fëmijët.
Fqinjët në Hamden, i cili ka një popullsi prej më pak se 1,000 banorësh dhe është rreth 80 milje në juglindje të Columbus, u tronditën kur dëgjuan se kishte fëmijë që jetonin në atë shtëpi.
Joseph Stewart, 60 vjeç, i tha Associated Press se nuk pa “asnjë fëmijë” që kur familja u zhvendos.
“Është një situatë e trishtueshme”, tha ai.
Stewart ka jetuar në rrugë për gjashtë vjet dhe e quajti atë “një lagje të qetë”.
Një tjetër fqinj, Petey Angels, 64 vjeç, i tha Columbus Dispatch se ishte i tronditur nga akuzat dhe gjithashtu nuk kishte parë kurrë fëmijë askund afër shtëpisë.
“Asgjë nuk ndodh këtu. Është diçka që nuk do ta prisje në këtë fshat”, tha Angels për Hamden.
Archer tha se shteti po kërkonte kujdestari të përkohshme të të gjithë fëmijëve. “Drejtësia do të vihet në vend për këta fëmijë”, tha Wilson. /Telegrafi/