Audi A2 po rikthehet zyrtarisht
Thashethemet ishin të vërteta. Audi me të vërtetë po e përdor emrin "A2" për një model të ri.
Këtë herë, ai nuk do të ketë motorë me benzinë ose naftë, pasi emri do të ripërdoret për një makinë tërësisht elektrike, transmeton Telegrafi.
I njohur me emrin e tij të plotë si Audi A2 E-Tron, modeli i ardhshëm elektrik do të zëvendësojë në mënyrë indirekte superminin A1 dhe crossover-in subkompakt Q2.
Përputhur me konfirmimin e emrit, një imazh i parë paralajmërues u shfaq sot gjatë konferencës vjetore të kompanisë.
Ndërsa nuk zbulon shumë, A2 i rilindur pritet të shërbejë si një version më luksoz i Volkswagen ID.3. Jo hatchback-u aktual elektrik nga Wolfsburg, por versioni i ardhshëm i ri, i cili do të marrë emrin ID.3 Neo.
Ndërsa varianti i VW është një hatchback tradicional, homologu i tij Audi do të përfshijë gjithashtu tipare crossover dhe madje do t'i referohet A2 origjinal në stilin e minifurgonit nga fillimi i viteve 2000.
Më në fund do ta shohim makinën elektrike të nivelit fillestar diku këtë vjeshtë, përpara se të dalë në shitje në Evropë deri në fund të vitit ose në fillim të vitit 2027. Prodhimi do të zhvillohet në Ingolstadt.
Q2 E-Tron nuk është e vetmja premierë që Audi ka planifikuar për këtë vit. Gjatë konferencës së sotme, Four Rings konfirmoi gjithashtu planet për të zbuluar Q7 të gjeneratës së ardhshme dhe Q9 të parën.
Gjithashtu, është në rrugë një Q4 E-Tron i "riimagjinuar", që me sa duket është një term i sofistikuar për një ndryshim të ri në mes të ciklit. VW ID.4 kryesor gjithashtu po merr një përmirësim të shpejtë këtë vit, kështu që ka kuptim që Audi të përditësojë homologun e tij.
Ajo që është shqetësuese është se Audi nuk po thotë asgjë për A8. Siç raportua më herët, librat e porosive janë mbyllur në Gjermani.
Ende nuk ka shenja të një zëvendësimi të drejtpërdrejtë, gjë që sugjeron se një model i ri kryesor nuk do të vijë së shpejti. /Telegrafi/