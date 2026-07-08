Atletet e Ramës marrin vëmendjen në Samitin e NATO-s, Rutte ia tregon Trumpit
Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë foton familjare në Samitin e NATO-s që po mbahet në Ankara.
Kreu i qeverisë shqiptare shfaqet krah presidentit turk Erdogan, ndërsa aty ndodhen edhe liderët e tjerë botëror si Rutte dhe Trump.
Në videon e shpërndarë nga zyra e shtypit të Kryeministrit, shfaqet një moment kur atletet e veshura nga Kryeministri Edi Rama tërheqin vëmendjen e Mark Ruttes, me këtë të fundit që ia tregon menjëherë Presidentit Trump.
Samiti u zhvillua me dyer të mbyllura, teksa vetëm fjala hapëse e Erdogan ishte ajo që u transmetua drejtpërdrejt nga mediat. /tch/
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