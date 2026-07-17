Atentat në Sarandë, plagoset rëndë një 52-vjeçar
Një atentat me armë zjarri tronditi mbrëmjen e së shtunës lagjen nr. 4 të Sarandës, ku mbeti i plagosur rëndë 50-vjeçari Thimjo Rubati.
Ai u transportua fillimisht në Spitalin e Sarandës dhe më pas u dërgua me urgjencë drejt Tiranës për trajtim të specializuar.
Ndërkohë, sipas A2CNN, një natë më parë, në të njëjtën zonë ishte dhunuar efektivi i Policisë Mihal Velco.
Për këtë ngjarje, në kërkim janë shpallur Andrea Rubati, 27 vjeç, djali i të plagosurit, si edhe Antonio Lefteri dhe Engjëll Dalanaj. Burimet bëjnë me dije se të tre personat kanë precedentë penalë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate