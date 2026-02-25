Atalanta bën çmenduri - eliminon Borussia Dortmundin nga Liga e Kampionëve
Atalanta ka shkëlqyer në një kthesë spektakolare në Ligën e Kampionëve, duke eliminuar Borussia Dortmundin pas një fitoreje 4-1 në ndeshjen e dytë, që vulosi rezultatin përfundimtar 4-3 në dy ndeshje.
Dortmundi kishte fituar 2-0 në ndeshjen e parë dhe shumë pak besonin te kthesa e italianëve.
Megjithatë, Atalanta shënoi dy gola të shpejtë në pjesën e parë me Gianluca Scamacca dhe Davide Zappacosta, duke e kthyer disavantazhin.
Më pas Mario Pašalić realizoi golin e tretë, duke i afruar ekipin e Bergamos në kalim.
Karim Adeyemi e riktheu emocionin për Dortmundin me një gol të bukur në minutën e 75-të, duke çuar ndeshjen në kohën shtesë.
Aty, dramatizmi ishte maksimal: në minutën e pestë të kohës shtesë, Remy Bensebaini goditi me shqelm në kokë Nikola Krstovićin, duke i shkaktuar gjakderdhje.
Pas rishikimit të VAR-it, gjyqtari dha karton të kuq për Bensebainin dhe një penallti për Atalantën. Lazar Samadrzic realizoi qetësisht dhe vulosi kalimin e skuadrës italiane.
Berat Gjimishit u fut në lojë në pjesën e dytë dhe luajti deri në fund.
Me këtë fitore historike, Atalanta siguroi vendin në 1/8 e finales së Ligës së Kmapionëve dhe tregoi se futbolli italian mund të befasojë. /Telegrafi/