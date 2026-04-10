Një video e shkurtër në TikTok thuhet se tregon Aston Martin duke testuar një hiperveturë të re.

Klipi nuk jep detaje të vërteta rreth automjetit, gjë që e tregon atë duke dalë nga një pistë e pazbuluar.


Ka një ulëse të vetme, siç do ta shihnit në një F1.

Duket sikur Aston ka instaluar një motor hibrid V12 në këtë automjet.

Fuqia e kombinuar e veturës është 1,160 kuaj fuqi. /Telegrafi/

