‘Asnjë aktor i rastësishëm’: Faqet e internetit serbe diskutojnë për Kremlinin dhe AfD-në
Në vitin 2024, faqja e internetit "Eagle Eye Explore" doli online e publikisht me artikullin e saj të parë, të botuar në serbisht dhe anglisht.
Titulli në gjuhën angleze shkruante: ‘Pse Serbia ka nevojë për ligj për agjentët e interesave të huaja?’
Pyetja ishte retorike, përgjigjja dukej e qartë. Serbia kishte nevojë për një ligj të tillë, argumentoi autori, Ratko Nikoliç, për të penguar politikat “neokoloniale” të Perëndimit dhe për të lejuar “ri-sovranizimin” e shtetit, shkruan Balkaninsight.
Dy vjet më parë, Rusia kishte zgjeruar ndjeshëm fushëveprimin e ligjit të saj për “agjentët e huaj”, të miratuar fillimisht në vitin 2012, deri në atë masë sa, sipas Human Rights Watch, “pothuajse çdo person ose entitet, pavarësisht kombësisë ose vendndodhjes, i cili angazhohet në aktivizëm qytetar ose madje shpreh mendime rreth politikave ose sjelljes së zyrtarëve rusë mund të caktohet agjent i huaj, për sa kohë që autoritetet pretendojnë se janë nën ‘ndikim të huaj’”.
Nën udhëheqjen e presidentit Vladimir Putin, Rusia ka përdorur ligjin për të synuar gazetarët, aktivistët dhe kritikët e Kremlinit dhe, në veçanti, luftën e tij në Ukrainë.
Por, Eagle Eye Explore nuk u ndal me kaq.
Që nga artikulli i saj i parë, faqja e internetit ka publikuar qindra dezinformata të tjera dhe pika diskutimi të Kremlinit, duke lavdëruar të djathtën ekstreme, në veçanti partinë gjermane Alternativa për Gjermaninë, AfD, ndërkohë që shkel ligjin serb që u kërkon mediave të emërojnë botuesit dhe redaktorët e tyre shkruan BI.
Sipas rezultateve të një hetimi të BIRN-it, faqja mban të gjitha shenjat dalluese të një kanali propagande të mbështetur nga Kremlini, nga pronësia e fshehur dhe opsionet e dhurimit të kriptomonedhave, deri te bashkëpunimi i saj me gazetarët e punësuar nga media ruse dhe vetë AfD, si dhe promovimi i saj nëpërmjet kanaleve pro-ruse të Telegram dhe mediave ruse të lidhura me shtetin.
"Modeli që identifikuat përfaqëson një nënshkrim karakteristik të ekosistemeve mediatike të mbështetura nga Kremlini që është dokumentuar gjerësisht", tha Ruslan Trad, një bashkëpunëtor në DFRLab, Laboratori i Kërkimeve Forenzike Dixhitale i Këshillit Atlantik, një OJQ amerikane.
Në një studim të vitit 2025 të botuar nga Fondacioni Friedrich Naumann dhe të quajtur Rusia duke hapur rrugën për autokraci, studiuesit e identifikuan Serbinë si një qendër qendrore për përhapjen e ndikimit rus në rajonin e Ballkanit nëpërmjet Sputnik të financuar nga Kremlini dhe krahut ballkanik të Russia Today.
Sputnik dhe Russia Today janë ndaluar të dy në Bashkimin Evropian, të cilit Serbia dëshiron t'i bashkohet, që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022 shkruan ky medium.
Në vitin 2023, krahu ekzekutiv i BE-së, Komisioni Evropian, paralajmëroi për ndikimin e Moskës në mediat në Ballkan, duke thënë se propaganda e Kremlinit ishte "veçanërisht efektive në Serbi, ku një pjesë e mediave lokale dhe disa forca politike kryesore përhapin narrativa pro-ruse, duke përfshirë në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor".
Duke publikuar si në serbisht ashtu edhe në anglisht, faqja synon audiencat në Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, ndërsa njëkohësisht pozicionohet si një “burim ballkanik” për rrjetet ndërkombëtare, pro-ruse dhe rrjetet anti-establishment.