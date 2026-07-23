ASK: Eksporti i Kosovës u rrit me 26.9% në qershor 2026, por deficiti tregtar vazhdon të thellohet
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat për tregtinë e jashtme të mallrave për muajin qershor 2026, të cilat tregojnë rritje të eksporteve dhe importeve, por edhe një zgjerim të deficitit tregtar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Sipas ASK-së, deficiti tregtar në qershor 2026 arriti në 578.3 milionë euro, duke shënuar një rritje prej 16.1% krahasuar me qershorin e vitit 2025, kur deficiti ishte 498.3 milionë euro. Eksportet mbuluan vetëm 15.0% të importeve gjatë kësaj periudhe.
Vlera e eksporteve të mallrave në qershor 2026 ishte 102.0 milionë euro, që paraqet një rritje prej 26.9% në raport me një vit më parë. Në të njëjtën kohë, importet arritën në 680.3 milionë euro, me një rritje prej 17.6%.
Në strukturën e eksporteve, pjesën më të madhe e përbënin metalet bazë dhe artikujt prej tyre me 27.4%, të ndjekura nga ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani me 12.7%, plastika, goma dhe artikujt prej tyre me 10.6%, artikujt e ndryshëm të prodhuar me 8.7% dhe produktet minerale me 7.1%.
Sa i përket importeve, produktet minerale përbënin 15.2% të totalit, makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike 13.0%, mjetet e transportit 12.0%, ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani 11.9%, ndërsa metalet bazë dhe artikujt prej tyre 9.8%.
Eksportet e Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian arritën në 32.5 milionë euro, ose 31.9% të eksporteve të përgjithshme, duke shënuar një rritje prej 17.7%. Partnerët kryesorë të eksportit në BE ishin Gjermania me 10.1%, Holanda me 3.8% dhe Italia me 3.1%.
Ndërkohë, importet nga vendet e BE-së arritën në 304.9 milionë euro, ose 44.8% të importeve të përgjithshme, me një rritje prej 22.2%. Pjesën më të madhe të importeve e zunë Gjermania me 13.3%, Italia me 8.6% dhe Polonia me 4.3%.
Tregtia me vendet e CEFTA-s mbetet një komponent i rëndësishëm i eksporteve të Kosovës. Eksportet drejt këtyre vendeve arritën në 44.0 milionë euro, ose 43.1% të totalit, me një rritje prej 19.3%. Partnerët kryesorë ishin Maqedonia e Veriut me 16.7%, Shqipëria me 14.3%, Mali i Zi me 5.7% dhe Serbia me 4.0%.
Importet nga vendet e CEFTA-s arritën në 98.7 milionë euro, duke përbërë 14.5% të importeve të përgjithshme dhe duke shënuar po ashtu një rritje prej 19.3%. Pjesëmarrjen më të madhe e kishin Maqedonia e Veriut me 5.4%, Shqipëria me 4.8% dhe Serbia me 3.0%.
Sa i përket vendeve të tjera, eksportet e Kosovës arritën në 25.5 milionë euro, ose 25.0% të eksporteve totale, ku partnerët kryesorë ishin Zvicra me 10.0% dhe Turqia me 5.4%.
Nga ana tjetër, importet nga vendet e tjera arritën në 276.7 milionë euro, ose 40.7% të importeve të përgjithshme. Kina mbetet partneri më i madh në këtë kategori me 15.1% të importeve, e ndjekur nga Turqia me 11.6%.
Sipas ASK-së, të dhënat konfirmojnë vazhdimin e rritjes së aktivitetit tregtar të Kosovës gjatë qershorit 2026, megjithatë ritmi më i lartë i rritjes së importeve në vlerë absolute ka ndikuar në zgjerimin e deficitit tregtar.
Për më shumë informata, lidhur me Statistikat e Tregtisë së Jashtme për muajin qershor 2026,vizitoni: https://ask.rks-gov.net/Themes/ForeignTrade. /Telegrafi/