Arsovski: Me Radevin nuk priten ndryshime thelbësore në marrëdhëniet Maqedoni-Bullgari
Analisti politik Petar Arsovski vlerësoi se nuk duhen pritur ndryshime thelbësore në marrëdhëniet me Bullgarinë, pavarësisht mundësisë së një retorike më të moderuar nga ish-presidenti bullgar Rumen Radev.
Arsovski në "Click Plus" tha se stabiliteti i pozicioneve të Sofjes nuk do të thotë fleksibilitet më i madh.
"Mendoj se do të marrim një gjuhë më të rafinuar nga Radev, më të koordinuar me qëndrimet e Brukselit, por në thelb qëndrimi mbetet i ngurtë. Mesazhi është i qartë, nuk kërkohet asgjë e re, por vetëm të përmbushet ajo që është rënë dakord tashmë, dhe topi është në fushën e Shkupit", theksoi Arsovski.
Ai shton se Bashkimi Evropian ka të ngjarë të përpiqet të ofrojë disa garanci deklarative në mënyrë që të lehtësojë pozicionin e elitës politike maqedonase, por pa ndryshuar rrënjësisht kornizën e negociatave.
"Nuk besoj se rendi i hapave do të ndryshojë. Ne po kërkojmë garanci dhe progres së pari, pastaj ndryshime kushtetuese, ndërsa Bullgaria dhe Brukseli këmbëngulin në ndryshimet kushtetuese së pari, pastaj progres. Derisa të gjendet një kryqëzim midis këtyre qëndrimeve, nuk duhet të presim një përparim", theksoi Arsovski./Telegrafi/