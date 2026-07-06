Arrestohet në flagrancë një person për vjedhje të rëndë në Prishtinë
Policia e Kosovës ka arrestuar në flagrancë një person të dyshuar për veprën penale "vjedhje e rëndë" gjatë një operacioni të zhvilluar nga njësitet e Stacionit Policor "Veriu" në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Policisë, operacioni u realizua me sukses pasi zyrtarët policorë identifikuan dhe arrestuan të dyshuarin në momentin kur ai kishte hyrë në një shtëpi në Prishtinë.
I dyshuari është një mashkull kosovar, identiteti i të cilit nuk është bërë publik.
Me urdhër të prokurorit të shtetit, ai është intervistuar dhe më pas është ndaluar për 48 orë, ndërsa ndaj tij kanë nisur procedurat për veprën penale "vjedhje e rëndë".
Policia ka bërë të ditur se hetimet lidhur me rastin do të vazhdojnë në koordinim me organet kompetente. /Telegrafi/
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