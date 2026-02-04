ARNOLD LEJNI
Nga: Syd Barrett (Pink Floyd, 1967)
Përktheu: Agron Shala
Arnold Lejni, kishte një hobi të çuditshëm
Mblidhte rroba natën, të brendshmet e grave në tel për tharje
I pëlqente si i rrinin
Në mur varej një pasqyrë e madhe
Pamja e shtrembëruar, përmes të kaltrës së tejdukshme
Këtë e bëri
Oh, Arnold Lejn, nuk është njësoj
Duhet të dy vetë që ta kuptojnë, dy vetë që ta kuptojnë
Dy vetë që ta kuptojnë, dy vetë që ta kuptojnë
Pse s’mund ta kuptosh?
Arnold Lejn, Arnold Lejn
Arnold Lejn
Tani është arrestuar, një lloj njeriu i pështirë
E dënuan, dyert përplasen, punë e detyruar
E urren këtë
Oh, Arnold Lejn, nuk është njësoj
Duhet të dy vetë që ta kuptojnë, dy vetë që ta kuptojnë
Dy vetë që ta kuptojnë, dy vetë që ta kuptojnë
Pse s’mund ta kuptosh?
Arnold Lejn, Arnold Lejn
Arnold Lejn
Arnold Lejn
Mos e përsërit më
