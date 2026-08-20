Apple Watch Series 12 mund të rikthejë qeramikën pas shtatë vitesh
Apple mund të jetë duke përgatitur një rikthim të rëndësishëm për Apple Watch Series 12, pasi një raportim i ri sugjeron se gjiganti amerikan do të rikthejë qeramikën si material për kasën e orës inteligjente.
Sipas një informatori në platformën X, Apple Watch Series 12 mund të ofrohet në një variant me trup qeramik, duke zgjeruar sërish gamën e materialeve premium të përdorura nga kompania.
Nëse informacioni rezulton i saktë, ky do të ishte rikthimi i qeramikës në Apple Watch pas një mungese prej rreth shtatë vitesh, transmeton Telegrafi.
Hera e fundit që Apple përdori këtë material ishte në Apple Watch Edition Series 5, të prezantuar në vitin 2019. Modeli me qeramikë ishte pozicionuar në segmentin premium dhe dallonte për pamjen luksoze dhe përfundimin karakteristik.
Ende nuk dihet nëse Apple do të rikthejë vetëm variantin e bardhë të qeramikës, siç bëri me Series 5, apo nëse do të ofrojë edhe ngjyra të tjera.
Rikthimi i këtij materiali do të kishte jo vetëm rëndësi estetike, por potencialisht edhe financiare për Apple. Një version qeramik pritet të jetë më i shtrenjtë se variantet standarde, duke i dhënë kompanisë mundësinë të rrisë edhe më tej çmimin mesatar të shitjes së Apple Watch.
Apple Watch Series 12 pritet të prezantohet në fillim të muajit të ardhshëm, ndoshta më 8 ose 9 shtator, në të njëjtin event ku Apple pritet të zbulojë edhe modelet e reja të iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone Ultra.
Megjithatë, Apple ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht as rikthimin e qeramikës dhe as datën e prezantimit.
Nëse informacioni konfirmohet, Series 12 mund të sjellë një rikthim interesant të një prej materialeve më të veçanta në historinë e Apple Watch – një kombinim mes dizajnit klasik të Edition dhe teknologjisë së gjeneratës së re. /Telegrafi/