Anulohet tubimi i paralajmëruar para selisë së LDK-së
Është anuluar tubimi që ishte paralajmëruar të mbahej sot në orën 17:00 para zyrave të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).
Në një njoftim për media bëhet e ditur se vendimi është marrë me kërkesë të autoriteteve të LDK-së dhe me qëllim të mbarëvajtjes së rregullt të procesit.
“Ju njoftojmë se, me kërkesë të autoriteteve të LDK-së dhe në funksion të mbarëvajtjes së rregullt të procesit, kemi marrë vendim për anulimin e tubimit të paraparë për sot, në ora 17:00, para zyrave të LDK-së”, thuhet në njoftimin e një grupi në Facebok i quajtur “Lidhja me Popullin” që paralajmëroi protestë në mbrojtje të Lumir Abdixhikut, pas dërgimit të nënshkrimeve për shkarkimin e tij.
Po ashtu, organizatorët kanë bërë thirrje që procesi të zhvillohet në frymë demokratike, me transparencë dhe duke respektuar vullnetin e elektoratit të LDK-së.
“Njëkohësisht, bëjmë thirrje që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë demokratike, transparente dhe duke respektuar vullnetin e elektoratit të LDK-së për një LDK unike, të bashkuar dhe të fortë”, thuhet në njoftim.
KosovaPress dy javë më pare ka raportuar ekskluzivisht se kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, po e udhëheq këtë proces, duke vizituar degët e LDK-së në nivel vendi për të kërkuar nënshkrimet e delegatëve për votëbesimin ndaj Abdixhikut.
Kërkesa për shkarkimin e Abdixhikut po vjen pas pakënaqësive brenda kësaj partie për rezultatin e LDK-së në zgjedhjet e 7 qershorit.