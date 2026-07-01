Anthropic thotë se SHBA-të heqin ndalimin e eksportit të mjeteve të saj të përparuara të inteligjencës artificiale
Qeveria amerikane ka hequr një ndalim eksporti për mjetet më të përparuara të inteligjencës artificiale të Anthropic, vetëm disa javë pasi urdhëroi që të kufizonte qasjen në to për shkak të shqetësimeve të sigurisë kombëtare, tha kompania.
Anthropic tha në një deklaratë se do të fillojë të rivendosë qasjen në Claude Fable 5 dhe Mythos 5 të mërkurën, pasi u njoftua se Departamenti i Tregtisë i SHBA-së ka hequr kufizimet për dy modelet.
Ato janë mjetet më të përparuara të IA-së të firmës, të cilat u pezulluan papritur më 12 qershor për shkak të shqetësimeve se ato mund të përdoren nga hakerat për të shfrytëzuar dobësitë në sistemet kompjuterike.
Departamenti i Tregtisë tha në një letër të parë nga BBC se Anthropic i ka adresuar rreziqet, transmeton Telegrafi..
"Anthropic ka rënë dakord të zbulojë dhe adresojë në mënyrë proaktive rreziqet e sigurisë që lidhen me modelet", shkroi Sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick në një letër drejtuar kompanisë teknologjike.
Firma gjithashtu ka rënë dakord të bashkëpunojë në publikimet e ardhshme të modeleve të saj të IA-së dhe të njoftojë qeverinë për çdo aktivitet dashakeq, shkroi Lutnick.
Departamenti i Tregtisë rezervon të drejtën të rishqyrtojë vendimin e tij për të hequr kufizimet e eksportit nëse është e nevojshme, shtoi ai. Mythos dhe Fable janë dy nga modelet e inteligjencës artificiale të Anthropic të ndërtuara në platformën e saj Claude - një rival i modeleve si ChatGPT i OpenAI dhe Gemini i Google.
Fable 5 është një version i modelit të inteligjencës artificiale për tregun e konsumit, i aftë për arsyetim të thellë dhe mund të kryejë detyra komplekse në mënyrë të pavarur.
Mythos 5 është një version i platformës i projektuar për bizneset dhe ekspertët e sigurisë kibernetike. Thuhet se është në gjendje të identifikojë dobësitë në kodin kompjuterik dhe t'i shfrytëzojë ato. Të dy modelet u publikuan më 9 qershor.
Firma më parë tha se autoritetet amerikane nuk kishin identifikuar shqetësime specifike në lidhje me teknologjinë e saj edhe pse urdhëroi pezullimin e të dy platformave në të gjithë botën.
"Kuptimi ynë është se qeveria beson se është bërë e vetëdijshme për një metodë të anashkalimit ose 'jailbreak' të Fable 5", tha kompania në atë kohë, duke iu referuar një procesi të kalimit të kufizimeve të sigurisë së softuerit për të zhbllokuar veçoritë.
"Megjithatë, ne nuk pajtohemi që gjetja e një jailbreak të mundshëm të ngushtë duhet të jetë shkak për tërheqjen e një modeli komercial të vendosur për qindra miliona njerëz", shtuan ata. /Telegrafi/