Anibar 17 ofron pesë punëtori kreative që sjellin aftësi të reja për animatorë, kritikë dhe artistë
Anibar i Pejës edhe këtë vit po jep mundësi jo vetëm për të parë animacione, por një vend për t'u bashkuar me to. Nga mprehja e stilolapsit e deri tek ndërtimi i botëve zanore të filmit tuaj, pesë punëtoritë e festivalit të këtij viti ofrojnë aftësi praktike, hapësirë krijuese dhe një shans për të publikuar e shfaqur punën tuaj. Pavarësisht nëse jeni fillestar, një fëmijë kurioz apo një kritik në zhvillim, programi i këtij viti ofron një mundësi për secilin dhe një komunitet krijues të gatshëm t'ju mirëpresë.
Njëra nga arsyet pse nuk duhet t'i humbisni këto është mundësia për të fituar përvojë praktike në kritikë, për të zgjeruar kureshtjen dhe për të zhvilluar një mënyrë më të thellë të të menduarit dhe mënyrës se si i shihni dhe perceptoni filmat e animuar.
Festivali Ndërkombëtar i Filmit të Animuar Anibar ka hapur aplikimet për Punëtorinë e Kritikës së Filmit, një program praktik që synon të mbështesë dhe zhvillojë zërat e rinj në fushën e kritikës kinematografike.
Punëtoria u ofron pjesëmarrësve mundësinë të thellojnë qasjen e tyre ndaj filmit, të eksplorojnë teorinë dhe praktikën e kritikës, si dhe të publikojnë shkrimet e tyre në zinën, revistën dhe faqen zyrtare të Anibarit. Programi do të udhëhiqet nga Amanda Barbour, presidente e Senses of Cinema, e cila do të ofrojë mentorim editorial dhe udhëzime praktike për shkrimin mbi filmin në kontekstin e një festivali.
Punëtoria do të zhvillohet në gjuhën angleze dhe është e hapur për të gjithë personat mbi 18 vjeç që jetojnë në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Mal të Zi ose Serbi. Kandidatët e përzgjedhur do të kenë të mbuluara shpenzimet e transportit dhe akomodimit për të marrë pjesë në punëtorinë që do të mbahet në Pejë Anibar, nga 12 deri më 18 korrik 2026.
Për të aplikuar, të interesuarit duhet të dërgojnë një email në amanda@sensesofcinema.com me një CV, një shembull shkrimi prej rreth 300 fjalësh mbi një film dhe një letër të shkurtër motivimi ku shpjegojnë interesin dhe objektivat e tyre për pjesëmarrje deri më datë 8 korrik 2026.
Përveç Punëtorisë së Kritikës së Filmit, Anibar ka hapur edhe aplikimet për Punëtorinë e Dizajnit të Zërit në Animacion, një program treditor i udhëhequr nga kolektivi Noisy Neighbours, i cili fokusohet në rolin e zërit në ndërtimin e rrëfimit filmik.
E dedikuar për krijuesit që kanë përfunduar ose janë në fazën e post-produksionit të një filmi të shkurtër të animuar, punëtoria u ofron pjesëmarrësve mundësinë të mësojnë teknikat e regjistrimit të zërit, përdorimin e bibliotekave të zërit dhe mënyrat se si dizajni i zërit mund të forcojë emocionin, atmosferën dhe qartësinë narrative në animacion.
Programi ndërthur ushtrime praktike me mentorim të personalizuar, duke u dhënë pjesëmarrësve mundësinë t'i aplikojnë njohuritë drejtpërdrejt në projektet e tyre. Gjatë punëtorisë, ata do të punojnë nën udhëheqjen e dizajnerëve të zërit Etienne Kompis dhe Aline Schoch, të cilët do të ofrojnë udhëzime individuale dhe reagime mbi filmat në zhvillim.
Pjesëmarrja në këto punëtori gjatë festivalit është një mundësi që asnjë artist vizual, animator apo kritik i ardhshëm i filmit nuk duhet ta humbasë, veçanërisht kur bëhet fjalë për dizajnin e zërit për animacione – një fushë ku Kosova ka mungesë të theksuar ekspertësh dhe profesionistësh të certifikuar. Duke marrë parasysh këtë zbrazëti në industrinë vendore, punëtoria me kolektivin zvicerano-britanik Noisy Neighbours merr një rëndësi të veçantë. I përbërë nga pesë inxhinierë të zërit të formuar në Universitetin e Arteve dhe Dizajnit në Lucern, kolektivi sjell përvojë ndërkombëtare në filma të animuar, dokumentarë dhe reklama, duke u ofruar krijuesve vendas mjete praktike për të kuptuar se si audioja profesionale mund ta transformojë ndikimin emocional të një filmi të animuar dhe të plotësojë një nevojë reale të industrisë në Kosovë.
Për të aplikuar, të interesuarit duhet të dërgojnë një email në fellanza@anibar.org me një përshkrim të shkurtër të projektit, fazën aktuale të zhvillimit dhe fragmente të materialit të realizuar deri më tani. Afati i fundit për aplikim është 8 korrik 2026.
Anibar ka hapur gjithashtu aplikimet për Mega – Zine 02, një program treditor që do të zhvillohet nga 14 deri më 16 korrik nën udhëheqjen e Meara White. Punëtoria u ofron pjesëmarrësve mundësinë të zbulojnë procesin e krijimit të një reviste, nga gazetaria dhe dizajni editorial deri te përgatitja për shtyp, duke kontribuar drejtpërdrejt në numrin e dytë të revistës së Anibarit.
Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit do të ndjekin sesione praktike mbi intervistimin, shkrimin, kurimin e përmbajtjes, tipografinë dhe përgatitjen e materialeve për botim, ndërsa do të angazhohen edhe në procesin editorial bashkëpunues gjatë festivalit. Programi është i përshtatshëm për gazetarë, dizajnerë grafikë dhe të gjithë ata që synojnë të angazhohen në botimin e pavarur dhe median kulturore.
Sesionet do të zhvillohen çdo ditë nga ora 10:00 deri në 13:00, ndërsa pjesëmarrësit do të inkurajohen të kontribuojnë edhe në mbulimin e aktiviteteve të Festivalit Anibar. Të interesuarit mund të aplikojnë duke plotësuar formularin e aplikimit deri më 8 korrik 2026.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8KgTckD-B5Fn2NghtqmCBRaLZlrORB4tFsJoJ_xg4_WfFDw/viewform
Programi i punëtorive vazhdon edhe me Punëtorinë e Fanzine #3, një program pesëditor i dedikuar ilustrimit dhe botimit DIY, ku pjesëmarrësit do të krijojnë një fanzine në stilin komik, duke kaluar të gjitha fazat e procesit – nga ideja fillestare deri te botimi. Gjatë punëtorisë do të zhvillohen rrëfime kolektive, do të dizajnohen personazhe dhe skena, ndërsa puna përfundimtare do të shtypet në një studio lokale. Punimet e realizuara mund të përfshihen në FANZINE #3 dhe potencialisht edhe në një botim special të revistës Anibar.
Punëtoria udhëhiqet nga Marko Dješka, regjisor animacioni dhe artist komik nga Kroacia, i cili aktualisht punon si regjisor dhe skenarist në Adriatic Animation. Me përvojën e tij në industrinë e animacionit dhe qasjen eksperimentale ndaj komikëve, ai do t'i udhëheqë pjesëmarrësit gjatë gjithë procesit krijues. Punëtoria është e hapur për të gjitha moshat, ndërsa akomodimi do të mbulohet për pjesëmarrësit mbi 18 vjeç që jetojnë jashtë Pejës. Aplikimet janë të hapura deri më 8 korrik 2026 në formën e bashkangjitur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu19rGrajq9f0WRM8-xR-cvpTOY5LI0QWoXPe-pUCOXK8djw/viewform
Paralelisht, punëtoritë e krijimit të fanzinave dhe koncepti "3 Senses of Cinema" i punëtorisë së kritikës së filmit plotësojnë këtë program duke ofruar një hapësirë për liri krijuese dhe analitike. Për artistët, kjo është një mundësi për të eksperimentuar me forma alternative të rrëfimit vizual dhe për të mësuar vetë-botimin jashtë kornizave komerciale. Për kritikët dhe të apasionuarit pas teorisë së filmit, këto sesione krijojnë hapësirë për ta analizuar filmin përtej narrativës sipërfaqësore. Në fund të fundit, bashkëpunimi dhe shkëmbimi i ideve mes pjesëmarrësve me profile të ndryshme janë pikërisht ato që i nevojiten skenës së animacionit në Kosovë për të ngritur standardin profesional dhe për të ndërtuar një komunitet më të fortë krijues.
Në programin edukativ të këtij viti përfshihet edhe Punëtoria e Animacionit me Mix-Media, e udhëhequr nga Albana Hajdini dhe Leonita Thaqi. E konceptuar për fëmijë, kjo punëtori synon të zgjojë imagjinatën dhe kreativitetin përmes lojës, fotografisë dhe teknikave praktike të animacionit.
Pjesëmarrësit do të mësojnë bazat e animacionit stop-motion, vëzhgimin vizual dhe rrëfimin bashkëpunues të historive, duke shndërruar materiale dhe tekstura të përditshme në skena të animuara. Përmes këtij laboratori krijues, fëmijët do të zhvillojnë aftësi teknike, vetëbesim dhe mënyra të reja për të treguar histori përmes imazhit dhe lëvizjes.
Aplikimet për këtë punëtori janë të hapura deri më 3 korrik 2026 përmes formularit https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2eK5JO4dKzPjAUDo76jE0IW-zyX-dR21v4wL0z3IU6vdoA/viewform
Me një program që shtrihet nga kritika e filmit dhe dizajni i zërit, te botimi i pavarur, ilustrimi dhe animacioni për fëmijë, Anibar edhe këtë vit dëshmon se festivali nuk është vetëm një vend ku shfaqen filma, por edhe një hapësirë ku ndërtohen aftësi, krijohen bashkëpunime dhe formohen brezat e ardhshëm të krijuesve të animacionit në rajon.