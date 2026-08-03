Ansambli “Deçani” shpërblehet me Çmimin e Parë në festivalin “Pushka e Parë e Lirisë”
Kryetari i Komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, ka njoftuar se Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Deçani” është shpërblyer me Çmimin e Parë në Festivalin “Pushka e Parë e Lirisë”, i cili u mbajt në Podujevë.
Ramosaj ka përgëzuar anëtarët e ansamblit dhe të gjithë kontribuuesit për këtë sukses, duke e cilësuar atë si një tjetër dëshmi të talentit dhe përkushtimit për ruajtjen dhe promovimin e kulturës shqiptare.
“Krenaria e Deçanit vazhdon të shkëlqejë! Na keni bërë krenarë!”, ka shkruar Ramosaj. /Telegrafi/
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