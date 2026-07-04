Angellov: Me ribalancin e buxhetit pres që t'i blejmë tre "Air Traktorë" dhe të punësohen dy pilotë të rinj
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov, njoftoi në intervistën në "Top Top" të Telma TV se kishte rregulluar punësimin e dy pilotëve të tjerë që janë të nevojshëm për avionët zjarrfikës.
Siç tha ai, ata do të punësohen sapo Ministria e Financave të na japë miratimin.
"Po pres ribalancimin e buxhetit, sepse nuk jemi me nxitim. Pilotët që do të punësoj do të dërgohen për trajnim në tetor-nëntor. Njëri është më i ri dhe me më pak përvojë, ndërsa tjetri është pilot klase që ka shumë përvojë fluturimi me aeroplanë, por edhe me helikopterë. Po e shfrytëzoj këtë mundësi për të ftuar të gjithë pilotët që kanë mbi 400 orë kohë fluturimi, me çdo lloj aeroplani, të vijnë dhe të flasin", njoftoi Angellov.
Ai tha se qëllimi i tij ishte të blinte edhe tre "Air Tractors", përfshirë një me dy vende, në mënyrë që, siç thotë ai, të mund ta kryenin trajnimin në mënyrë të pavarur.
"Me punësimin e kolonelit në pension Malezanski, por edhe me angazhimin e Vasko Mihalçev, i cili është një nga pilotët hero në pension, kemi një bazë të mirë për të kryer vetë trajnime në periudhën e ardhshme, sepse të dy janë struktura të shkëlqyera, dhe Malezanski është madje edhe pilot testues, diçka që është kulmi në aviacion", tha Angellov.