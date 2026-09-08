Angellov: Dje janë regjistruar 36 zjarre, rreziku edhe më tej i lartë
Rreziku i zjarreve në ambiente të hapura është ende shumë i lartë, paralajmëron Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov. Gjatë ditës së djeshme, pati më shumë se 36 zjarre në ambiente të hapura.
Sot, siç tha ai, pritet një lëvizje e madhe e njerëzve dhe automjeteve dhe u bëri thirrje qytetarëve të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, sepse vetëm një shkëndijë mjafton që të ndodhë një fatkeqësi.
"Aktualisht, nuk ka zjarre alarmuese në territorin e vendit. Zjarri në zonën Ramno - Mali i Zi i Shkupit është ende aktiv, të cilin po e shuajnë zjarrfikësit e Shkupit me mbështetjen e ekipeve mobile të drejtorisë. Aktualisht, zjarri nuk përbën kërcënim për fshatrat dhe objektet përreth".
"Përveç këtij zjarri, aktiv është edhe zjarri në fshatrat Selcë dhe Lokov në kufirin midis Strugës dhe Dibrës", tha Angellov.
Ai informoi se janë bërë përpjekje për të shuar zjarrin gjatë gjithë natës.
"Zjarri tani është nën kontroll të pjesshëm, por bimësia e harlisur po e vështirëson shuarjen e tij. As ky zjarr nuk përbën kërcënim për fshatrat përreth, as për ndërtesat apo manastiret e tjera. Një zjarr është aktiv edhe në afërsi të fshatit Belica, Makedonski Brod. Dje pasdite, kishte rrezik që zjarri të përhapej në pyllin me pisha të vendit të gjuetisë Jasen, por me reagimin e shpejtë të punonjësve në Jasen dhe tre traktorëve ajrorë të Shërbimit Shtetëror të Zjarrfikësve, zjarri u vu nën kontroll të pjesshëm", tha Angellov.
Këtë mëngjes, ekipe shtesë të DMSH-së dhe Pinzgauerëve, shpjegoi Angelov, u vendosën në vijën e zjarrit dhe nuk po lejojnë që ai të përhapet më tej. Angelov është optimist se kontrolli i plotë do të vendoset gjatë ditës.