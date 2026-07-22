Andonovski: Me mbështetjen e Fondit të Partneritetit për Zhvillim Indi-OKB, do ta përmirësojmë Regjistrin Qendror të Popullsisë
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, mbajti një fjalim në Forumin e Biznesit Maqedoni-Indi, ku prezantoi propozimin e projektit për përmirësimin e Regjistrit Qendror të Popullsisë, për zbatimin e të cilit është propozuar mbështetje nga Fondi i Partneritetit për Zhvillim Indi-OKB, thuhet në njoftimin e Ministrisë për Transformim Dixhital.
Në prani të presidentes të Republikës së Indisë dhe presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, Ministri Andonovski theksoi se projekti përfaqëson një hap të parë konkret dhe premtues drejt thellimit të bashkëpunimit dixhital dhe ekonomik midis dy vendeve.
“Qëllimi është praktik dhe i orientuar drejt qytetarëve, të shndërrohen të dhënat e besueshme dhe të sakta në vendime më të mira dhe shërbime publike me cilësi më të lartë. Regjistri Qendror i Popullsisë tashmë përfaqëson bazën për shërbime të sigurta dixhitale dhe verifikim të identitetit, dhe duke e përmirësuar atë, ne do të krijojmë një sistem edhe më efikas dhe të lidhur”, theksoi Andonovski.
Propozimi i projektit parashikon lidhjen e të dhënave kryesore të regjistrit civil, përmirësimin e cilësisë së të dhënave përmes aplikimit të inteligjencës artificiale dhe zhvillimin e mjeteve analitike për hartimin e politikave të bazuara në të dhëna dhe prova. Zbatimi i teknologjive të reja do të zbatohet me rishikim institucional dhe mbikëqyrje të detyrueshme njerëzore.
Zbatimi i projektit pritet të rezultojë në shërbime më të shpejta dhe me cilësi më të lartë për qytetarët dhe kompanitë, më pak procedura administrative dhe një orientim më të mirë të investimeve publike.
"Kompanitë nuk duhet të jenë ndërlidhës midis institucioneve. Të dhënat duhet të lëvizin, jo qytetarët dhe bizneset. Kjo është arsyeja pse përmirësimi i Regjistrit Qendror të Popullsisë është i rëndësishëm për ndërtimin e shërbimeve publike efikase, të sigurta dhe plotësisht dixhitale", tha Ministri.