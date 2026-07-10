Andonovski: E rëndësishme që diasporës t'i mundësohet votimi elektronik
"Është shumë e rëndësishme t’i lejohet diasporës të votojë. Këta janë njerëz që çdo vit sjellin mbi një miliard në dërgesa në Maqedoni. Ne kemi kohë të mjaftueshme në tre vjet me përparimin e dixhitalizimit, me punën tonë, për të testuar mundësi të tilla në mënyrë që të mundësojmë këtë të drejtë për diasporën tonë", tha Ministri i Transformimit Dixhital Stefan Andonovski.
Siç shpjegoi Andonovski, propozimi është që me ndryshimet në Kodin Zgjedhor të sigurohet që deri në vitin 2029, domethënë, në tre vjet, të kemi një sistem të gatshëm, në të cilin vetëm personat e regjistruar që kanë pasaporta maqedonase dhe jetojnë jashtë vendit do të lejohen të votojnë në internet.
"Ne kemi një sistem identiteti dixhital, që është portali "Uslugi.gov.mk", në të cilin të gjithë qytetarët regjistrohen me të dhënat e tyre personale. Ne verifikojmë pasi të jenë ata, me kartën e tyre të identitetit ose pasaportën, kështu që ne tashmë i dimë të dhënat për qytetarët. Nuk është problem të zhvillohet më tej sistemi në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve në mënyrë që të arrihet gjendja dhe të mundësohet e drejta e qytetarëve për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar dhe për të votuar. Nëse ka vullnet politik, sigurisht që është e mundur", tha Andonovski.
“Ne kemi një diasporë të madhe, e cila ka pasaporta maqedonase dhe jeton jashtë vendit dhe nuk është e drejtë dhe nuk është ushtrim i të drejtës kushtetuese t’u lejojmë atyre të votojnë ekskluzivisht fizikisht dhe të udhëtojnë 5,000 ose 10,000 kilometra për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, dhe atë dy herë. Një herë për t’u regjistruar dhe herën e dytë për të ushtruar të drejtën e tyre të votës”, shtoi Andonovski.
Deri më tani, dy vende të BE-së e kanë zbatuar plotësisht sistemin dhe katër vende të BE-së kanë testuar dhe pilotuar zgjidhje.