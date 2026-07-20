Andonovska: Nuk mund të themi se në çfarë kategorie është cilësia e ujit në Gostivar derisa të marrim leje nga Prokuroria
Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Marija Andonovska, përsëriti disa herë në konferencën e sotme për shtyp se nuk mund të shpallë rezultatet e testeve të cilësisë së ujit në ujësjellësin e qytetit në Gostivar derisa të marrin miratimin nga Prokuroria.
"Ne, si Instituti i Shëndetit Publik, duam t'i kryejmë testet dhe t'i publikojmë rezultatet në kohë rekord. Do të doja që të kuptonit se në interes të hetimit, nuk mund ta jap informacionin, dhe në momentin e parë që marrim leje nga Prokuroria Publike, ai do të ndahet me publikun", tha Andonovska për "Lokalno" kur u pyet nëse mund të thoshte se në çfarë kategorie është cilësia e ujit në ujësjellësin e qytetit në Gostivar.
Testet, tha ajo, u kryen në katër lokacione në Gostivar me kërkesë të prokurorisë, e cila javën e kaluar, pas kryerjes së një hetimi, njoftoi se ekziston dyshimi themelor se Komuna e Gostivarit dhe ndërmarrja e saj publike "Ujësjellësi" ndotën ujin në ujësjellësin e qytetit.
Sipas informacioneve fillestare nga Ministria e Punëve të Brendshme, ata instaluan tre pompa në shtratin e ujërave të zeza dhe e lidhën atë me sistemin kryesor të furnizimit me ujë që furnizon me ujë të pijshëm të gjithë qytetin e Gostivarit./Telegrafi/