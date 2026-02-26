Amerikanët u kanë paraqitur iranianëve kushte jashtëzakonisht të rënda - kërkohet shkatërrimi i tre lokacioneve
Negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë në një fazë vendimtare, pasi The Wall Street Journal publikoi detaje mbi kushtet që Uashingtoni i ka paraqitur Teheranit gjatë bisedimeve në Gjenevë.
Sipas raportimit, kërkesat amerikane përfshijnë masa të gjera që prekin drejtpërdrejt programin bërthamor iranian dhe që, në rast refuzimi, mund të çojnë në rritje të tensioneve në rajon.
Sipas listës së publikuar, SHBA kërkon çmontimin e objekteve kryesore bërthamore në Fordo, Natanz dhe Isfahan, si dhe transferimin e të gjithë uraniumit të pasuruar nën kontrollin amerikan. Në këmbim, Uashingtoni ofron vetëm një lehtësim minimal të sanksioneve, duke lënë të hapur mundësinë e negociatave të mëtejshme.
Po ashtu, pala amerikane është e gatshme të lejojë rifillimin e operacioneve në reaktorin bërthamor të Teheranit, por vetëm nëse ai përdoret për përpunimin e uraniumit të pasuruar në nivel të ulët për qëllime mjekësore. Një tjetër pikë kyçe është insistimi që marrëveshja të ketë karakter të përhershëm, pa afat të caktuar.
Nga ana tjetër, Irani ka shprehur gatishmëri për të shqyrtuar një pezullim shumëvjeçar të pasurimit të uraniumit ose përpunimin e tij përmes një konsorciumi arabo-iranian, por jo çmontimin e plotë të infrastrukturës ekzistuese.
Në sfond të negociatave, SHBA ka dislokuar një grup të madh goditës në Lindjen e Mesme, një lëvizje që shihet si presion shtesë ndaj Teheranit. Analistët vlerësojnë se kostoja e mbajtjes së këtij formacioni ushtarak është e konsiderueshme dhe se çdo dështim për të arritur marrëveshje do të kishte pasoja jo vetëm politike, por edhe financiare për Uashingtonin.
Nëse Irani refuzon propozimet dhe nuk arrihet një marrëveshje, ndërsa Uashingtoni shmang një ndërhyrje ushtarake, kjo mund të përkthehet në humbje të reputacionit për administratën amerikane dhe në një kapitull të ri pasigurie në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/