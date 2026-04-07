Ambasada amerikane në Bahrein u rekomandon amerikanëve të strehohen
Ambasada amerikane në Manama, Bahrein po u drejton të gjithë punonjësve të qeverisë amerikane në vendin e Gjirit të strehohen në vend, dhe u rekomandon të gjithë amerikanëve të tjerë në Bahrein të "bëjnë të njëjtën gjë".
"Për aq sa është e mundur, qëndroni në një strukturë të sigurt dhe qëndroni larg dritareve. Kini një furnizim me ushqim, ujë, ilaçe dhe artikuj të tjerë thelbësorë", tha zyra e çështjeve konsullore e Departamentit të Shtetit të SHBA-së në një postim në X.
Zyra shtoi se ambasada ka "pezulluar të gjitha shërbimet rutinë konsullore", transmeton Telegrafi.
Sulmet iraniane e kanë goditur Bahreinin disa herë gjatë luftës me Iranin.
Kombi i vogël ishullor, i vendosur në brigjet jugperëndimore të Gjirit Persik dhe i lidhur me Arabinë Saudite me një rrugë të shtruar, është shtëpia e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane.