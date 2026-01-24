Amanda Bynes shfaq vetullat vjollcë dhe paralajmëron debutimin në muzikë
Amanda Bynes ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në Instagram këtë javë, duke shfaqur vetullat e saj të theksuara vjollcë dhe flokët e zbardhur, teksa filmoi veten brenda një makine të parkuar.
Në video, aktorja 39-vjeçare i tregoi 624,000 ndjekësve se do të kthehet në studio për të punuar me një këngëtare: “Jam shumë e emocionuar të shoh si do të dalë dhe mezi pres që ju të gjithë ta dëgjoni”, tha ajo.
Ish-ylli i Nickelodeon kombinoi dukjen me buzëkuqin dhe një manikyr të gjatë, duke treguar përkushtimin e saj ndaj stilit personal, shkruan DailyMail.
Kjo shfaqje vjen pas disa muajve kur Amanda ka zbuluar modifikimet e fundit trupore dhe tatuazhet e reja, përfshirë frazën “Trap Star” në dorë, si dhe një tatuazh zemre në faqe nga dhjetori 2019.
Përveç pamjes, Bynes ka ndarë gjithashtu përvojën e saj me humbjen e peshës. Ajo tregoi se kishte rënë nga 80 në 75 kg duke përdorur Ozempic, duke shpjeguar se e përdor ilaçin GLP1 për të ndihmuar në uljen e peshës dhe për të dukur më mirë në fotografitë e paparacëve.
Në vitin 2024, ajo kishte shtuar 10 kg për shkak të depresionit dhe dëshiron të rikthehet në peshën e adoleshencës, 54 kg.
Amanda duket se po përqendrohet jo vetëm në pamjen dhe trupin, por edhe në zhvillimin e saj muzikor, duke paralajmëruar fansat për debutimin e saj të ardhshëm në studio. /Telegrafi/