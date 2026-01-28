Alarmon Kallas: Evropa nuk është më në fokusin e SHBA-së
Shefja për Politikë të Jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka lëshuar një paralajmërim të fuqishëm për Evropën dhe botën gjatë një fjalimi të fundit.
Ajo theksoi se kontinenti nuk është më qendra kryesore e gravitetit për Shtetet e Bashkuara dhe se ky ndryshim është i thellë dhe i qëndrueshëm, jo i përkohshëm.
“Asnjë fuqi e madhe në histori nuk ka deleguar mbijetesën e saj dhe ka mbijetuar”, u shpreh Kallas, duke paralajmëruar për rrezikun real të rikthimit të politikës së forcës dhe një bote ku fuqia vendos drejtësinë.
Ajo përmendi gjithashtu fjalimin e kryeministrit kanadez, Mark Carney, në Davos, i cili nënvizoi se është koha që Europa të marrë përgjegjësi.
“Kemi arritur në një moment kritik. Jemi tani rrezikshëm afër kambanës së tretë”, tha Kallas, duke bërë një paralajmërim të qartë për pasojat e mosveprimit.
Ky fjalim vjen në një kohë kur tensionet ndërkombëtare dhe sfidat strategjike për Europën po rriten, duke nxitur debat mbi rolin e saj global dhe marrëdhëniet me SHBA-në. /Telegrafi/