Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, evakuohen punonjësit dhe qytetarët
Një alarm për bombë është dhënë mesditën e kësaj të diele në një qendër tregtare në kryeqytet, ku menjëherë janë evakuuar të gjithë punonjësit dhe qytetarët që ndodheshin brenda ambienteve.
Pas njoftimit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur kontrollet dhe verifikimet përkatëse, për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një alarm të rremë apo një kërcënim real.
Kujtojmë se një alarm i ngjashëm u dha edhe në një tjetër qendër tregtare në kryeqytet, një ditë më parë, të shtunën pasdite. /euronwes/
