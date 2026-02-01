Akuza të reja ndaj ish-princit Andrew, një tjetër grua pretendon të ketë kryer marrëdhënie seksuale me të
Një grua e dytë ka bërë akuza për marrëdhënie seksuale me ish-princin Andrew Mountbatten-Windsor, pasi u dërgua në Mbretërinë e Bashkuar nga Jeffrey Epstein.
Takimi dyshohet se ka ndodhur në Royal Lodge në Windsor në vitin 2010, kur gruaja ishte në të 20-at.
BBC raportoi se gruas iu bë një turne në Pallatin e Buckinghamit dhe piu çaj pasi kaloi natën me Andrew.
Pallati i Buckinghamit regjistron rregullisht emrat e mysafirëve të turit, shkruan skynews.
Kuptohet që pallati nuk mund t'i vërtetojë pretendimet pa shkelur anonimatin e saj.
Ndryshe, Andrew më parë është përballur me akuza të rënda për sjellje të keqe seksuale nga Virginia Giuffre.
Ai i bëri asaj një pagesë financiare në vitin 2022, pasi Giuffre kishte nisur një padi civile kundër tij.
Andrew ka mohuar çdo shkelje që lidhet me Epstein dhe ka hedhur poshtë akuzat që përfshijnë Giuffre, e cila i mori jetën vetes në prill të vitit të kaluar. /Telegrafi/