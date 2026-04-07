Aktori Akil Varfi largohet nga Ferma VIP
Aktori Akil Varfi është larguar përfundimisht nga edicioni i tretë i Ferma VIP.
Akili ishte në një televotim që prej të premtes së bashku me Indrin, Gresën dhe Fairfax.Publiku fillimisht shpëtoi Indrin, duke bërë që tre të tjerët, Akili, Gresa dhe Fairfax të shkonin në një sfidë.
Akili ja doli i pari ta fitonte sfidën, por nuk e pranoi këtë fitore, duke ia 'dhuruar' Gresës.
Foto: YouTube
Kjo bëri që aktori dhe Fairfax të shkonin në një televotim kokë më kokë brenda mbrëmjes.
Publiku vendosi që Akili duhej të largohej përfundimisht, duke humbur shansin për të fituar çmimin e madh prej 200 mijë euro.
Në fillim të mbrëmjes, u diskutua debati që Akili kishte me Sarën.
Pas diskutimit dhe vendimit të publikut për të shpëtuar Indrin, bëri që Akili ta kërkonte vetë largimin nga Ferma.
- YouTube www.youtube.com
Ka qenë ndërhyrja e moderatores Arbana Osmani për ta mbajtur në garë, por në fund, publiku vendosi që ai të largohej nga gara. /Telegrafi/