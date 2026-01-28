Aksion në Malishevë për dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore
Prokuroria Themelore e Gjakovës në bashkëpunim me policinë është duke zhvilluar një aksion në Malishevë lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore të 28 dhjetorit.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i kësaj prokurorie Drin Domi.
“Aksioni është duke u zhvilluar me urdhër të Prokurorisë Themelore në Gjakovë mbi dyshimet për falsifikimin e rezultateve zgjedhore gjatë numërimit brenda subjekteve politike, për deputetë në komunën e Malishevës”, ka thënë Domi.
Ai ka shtuar se për detaje tjera do të njoftohemi pas përfundimit të këtij aksioni.
Kujtojmë se të premten e kaluar Prokuroria Themelore e Prizrenit realizoi aksion lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore, që përfundoi me 109 të arrestuar.
Ndaj 23 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.
Vendimi për rinumërim, fillimisht KQZ e mori pasi janë shikuar videot nga kamerat në Qendrat Komunale të Numërimit, të cilat kanë ngritur dyshime se votat e kandidatëve për deputetë nuk janë shënuar në mënyrë të saktë në platformën zyrtare të KQZ-së/Telegrafi/