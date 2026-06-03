Vdekja e një këmbësori në Prizren, ngritet aktakuzë ndaj të dyshuarit
Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit D.D., i cili gjendet në paraburgim nga data 18.03.2026 për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”.
Siç thuhet në njoftim, sipas aktakuzës, më 18 mars 2026, në rrugën “Wesley Clark” në Prizren, i pandehuri D.D., duke drejtuar automjetin e tij dhe duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kufizimet e parapara në atë segment rrugor, ku kufizimi ishte 40 km/h, ka lëvizur me shpejtësi prej 75 km/h para shtegut të këmbësorëve, afër rrethrrotullimit.
"I njëjti ka qenë i vetëdijshëm se, si rezultat i shpejtësisë së papërshtatshme në atë pjesë të rrugës para shtegut të këmbësorëve, mund të shkaktohej pasoja e ndaluar, mirëpo lehtazi e ka pranuar mundësinë e shkaktimit të saj. Si pasojë, nga shpejtësia e lartë, ai nuk e ka vërejtur me kohë këmbësorin I.O., i cili po kalonte në shtegun e këmbësorëve, duke shkaktuar aksident trafiku me pasoja fatale për të ndjerin", thuhet në njoftim.
Tutje në njoftim bëhet e ditur se si pasojë e lëndimeve të pësuara në aksident, viktima ka ndërruar jetë, ndërsa sipas raportit të autopsisë, vdekja ka ardhur si rezultat i lëndimeve të rënda të shkaktuara nga aksidenti në trafik.
Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, i pandehuri i lartcekur për veprën penale për të cilën akuzohet të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. /Telegrafi/