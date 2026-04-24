Aksion kundër abuzimeve me botoks në Maqedoni, në pranga dhjetëra persona - të përfshirë edhe mjekë dhe doganierë
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka dalë me njoftim në lidhje me aksionin kundër abuzimeve me botoks nëpër sallonet kozmetike dhe të ondulimit.
Siç thonë nga MPB, Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Krimit të Rëndë, nën udhëheqjen e një prokurori publik nga Zyra e Prokurorit Publik të Drejtorisë së Përgjithshme të Hetimit Penal, kreu një operacion policor, gjatë të cilit u shtypën grupe të organizuara kriminale të përfshira në kryerjen e veprave penale të "bashkimit kriminal", "shkeljes së të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorimit të paautorizuar të kompanisë së tjetrit" dhe "marrjes së ryshfetit".
"Në kuadër të operacionit, bazuar në urdhra të siguruar më parë nga Gjykata Themelore Penale, u kryen bastisje në disa lokacione në Shkup, Strumicë dhe Manastir, gjatë të cilave 14 persona u privuan nga liria, disa prej të cilëve të punësuar si mjekë në klinikat e Shkupit, pronarë të praktikave dermatologjike dhe organizatorë të transportit dhe shitjes së mallrave të importuara ilegalisht me statusin e barnave dhe pajisjeve mjekësore, pa miratim nga një autoritet kompetent, pa udhëzime dhe etiketa".
"Gjatë kontrolleve, u sekuestruan një sasi e madhe ilaçesh dhe pajisjesh mjekësore (mbushëse, botoks, acid hialuronik), 39.285 euro, 2490 franga zvicerane dhe 26.000 denarë, një automjet pasagjerësh Porsche, një sasi e madhe parfumesh dhe deklaratash për to, telefona celularë, substanca bimore, etj".
"Sot (24.04.2026) Njësia e Krimit Financiar në kuadër të Sektorit të Hetimeve Penale në Departamentin për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Publike GOKK kundër 19 personave fizikë dhe gjashtë personave juridikë, përkatësisht: kundër N.A. (43), S.K. (46), A.K. (41), M.Gj. (47), Gj.S. (32), S.M.S. (31) dhe V.S. (49) për "shkelje të të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorim të paautorizuar të kompanisë së huaj", dhe për "bashkim kriminal" kundër V.A. (61), R.T.Gj. (53) - bashkëpronar i një personi juridik nga Shkupi, N.K. (42) - i punësuar si mjek në IPSH "8 Shtatori", A.K. (45) - i punësuar si mjek në IPSH "8 Shtatori", D.F. (44) - i punësuar në IPSH "Klinika Universitare për Dermatologji Shkup", M.I.V. (38) - i punësuar si mjek në IPSH "8 Shtatori", A.T. (27), S.F. (36) - drejtues i një personi juridik nga Shkupi, K.A. (53) - drejtues i një personi juridik nga Manastiri, O.D. (65)- menaxher i një personi juridik nga Shkupi dhe S.A. (40)- menaxher i një personi juridik nga Shkupi.
"Gjatë vitit 2026, të kallëzuarit N.A., S.K., A.K. dhe M.Gj. krijuan një shoqatë kriminale me një zonë veprimi në Shkup dhe zonën përreth, së cilës më vonë iu bashkuan V.A., A.M., R.T.G., duke përdorur një person juridik nga Shkupi, si dhe të akuzuarit G.S., S.M.S., V.S. si organizatorë të një shoqate kriminale me zonë veprimi në Shkup dhe Maqedoninë lindore, të cilës më vonë iu bashkuan të akuzuarit N.K., A.K., D.F., M.I.V., A.T., S.F., K.A., O.D., duke përdorur persona juridikë nga Manastiri dhe Shkupi. Me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të paligjshme në shkallë të gjerë, ata blenë ilaçe dhe pajisje mjekësore të falsifikuara (botox) nga Serbia, Koreja dhe Turqia".
"Këto ilaçe dhe pajisje mjekësore u importuan ilegalisht në territorin e vendit tonë me qëllim ruajtjen, shpërndarjen dhe shitjen e tyre, të ndihmuar nga anëtarët e shoqatës kriminale, shumica e të cilëve janë mjekë me profesion, dhe për t'i përdorur - aplikuar ato te palët e treta. Edhe pse të akuzuarit ishin në dijeni dhe dinin se mallrat e blera ishin ilaçe dhe pajisje mjekësore, në përputhje me Ligjin për Barnat dhe nuk importoheshin në përputhje me rregullat e përcaktuara, si dhe se për to nuk ishin lëshuar udhëzime dhe deklaratë me miratim nga MALMED, ata kryen korrigjime estetike, duke shkaktuar kështu rrezik të përgjithshëm për jetën dhe shëndetin e njerëzve".
"I pandehuri A.M., në cilësinë e tij si oficer doganor me qëllim që të përfitonte dobi pasurore të paligjshme për vete dhe të ndihmonte organizatorët e pandehur, ka pranuar ryshfet në dy raste për të kryer veprim zyrtar që nuk duhej ta kishte kryer, pra ka mundësuar hyrjen e mallrave të paligjshme pa kontroll doganor të dy kutive me drogë që kanë mbërritur", thonë nga MPB./Telegrafi/